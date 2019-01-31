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Монро, Анатолий Анатолич и другие звезды на премьере фильма "Море соблазна"

В кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ киноленты

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 18:32
Монро Фото: "Оскар"
Монро
Фото: "Оскар"

Вчера, 30 января, в премьерном кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера "Море соблазна" – триллера, снятого номинантом на премию "Оскар" Стивеном Найти.

Первыми ленту сумели оценить многие украинские знаменитости. В их числе: Санта Димопулос, Ирина Горовая, Ольга Шурова, Анатолий Анатолич, Александра Кучеренко, Анна Добрыднева, Вячеслав Соломка, Монро и многие другие.

Украинские знаменитости на премьере "Море соблазна" Фото: пресс-служба "Оскар"
Украинские знаменитости на премьере "Море соблазна" Фото: пресс-служба "Оскар"
Украинские знаменитости на премьере "Море соблазна" Фото: пресс-служба "Оскар"
Украинские знаменитости на премьере "Море соблазна" Фото: пресс-служба "Оскар"
Украинские знаменитости на премьере "Море соблазна" Фото: пресс-служба "Оскар"
Украинские знаменитости на премьере "Море соблазна" Фото: пресс-служба "Оскар"
Украинские знаменитости на премьере "Море соблазна" Фото: пресс-служба "Оскар"
Украинские знаменитости на премьере "Море соблазна" Фото: пресс-служба "Оскар"
Украинские знаменитости на премьере "Море соблазна" Фото: пресс-служба "Оскар"
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О фильме: 

Мы всё время балансируем между добром и злом. Кто-то склоняется к первому, кто-то ко второму. Иногда даже приходится делать плохие поступки, ради блага. Бэйкер Дилл является капитаном рыбацкого судна, который проводит экскурсии невдалеке от тропического острова Плимут на Карибах. Море – его стихия, которую он чувствует лучше за многих людей. Спокойную жизнь мужчины решила разрушить бывшая жена Карен. Она боится за себя и их общего с Бэйкером сына, поэтому просит его разобраться с её теперешним мужем-миллиардером. Теперь мужчина стоит перед очень сложным выбором: поддаться соблазну и сбросить тирана в море к кровожадным акулам или забыть о прошлой жизни напрочь. Начинаются странные времена.

Напомним, в Киеве состоялась премьера фильма "Встреча одноклассников".

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премьера Монро Анатолий Анатолич ирина горовая
Источник: Сегодня
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