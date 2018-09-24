Монсеррат Кабалье госпитализировали в Барселоне – СМИ

У певицы обнаружены проблемы с мочевым пузырем

Монсеррат Кабалье. Фото : Getty

Знаменитая оперная певица, 85-летняя Монсеррат Кабалье была госпитализирована в Барселоне, передает издание La Vanguardia.

По некоторым данным, певицу отправили в больницу пять дней назад. У Кабалье наблюдается проблема с мочевым пузырем, но оперную певицу обещают выписать уже в ближайшее время, после окончанию праздников в Барселоне.

Кабалье вошел в больничный центр пять дней назад. Согласно источникам в их семейной среде, сопрано страдает от проблемы пузырьков, которая улучшается и, как ожидается, будет выпущена после праздников Ла Мерче, которые в эти дни празднуют Сьюдад-Кондал.

З талант,а художественные заслуги и долгую карьеру Монсеррат Кабалье признали как "одной из величайших оперных певицы второй половины двадцатого века".

Напомним, в июле этого года, в Бельгии был экстренно госпитализирован знаменитый итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. В западных СМИ сообщают о том, что 74-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем, однако сам Тото это отрицает.