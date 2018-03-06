Монсеррат Кабалье выступит в Киеве с дочерью

14 апреля в честь своего 85-летия испанская оперная дива Монсеррат Кабалье выступит с сольным концертом в столице Украины, на главной сцене страны – во дворце "Украина".

По традиции, вместе с легендой мировой оперной сцены выступит ее дочь – Монсеррат Марти. В программе будут исполняться оперные арии и дуэты. Прозвучат произведения великих композиторов как: Д. Пуччини, Г. Доницетти, Ж. Бизе, Ш. Гуно, композиции испанской Сарсуэлы и "крассоверной музыки". Монсеррат также лично пригласила украинцев на свой концерт.

В недавнем интервью Кате Осадчей Монсеррат призналась, что она является большой фанаткой футбола, не пропускает ни одно матча "Барселоны", "Реала" и "Валенсии". "Мой фаворит – Лионель Месси. Также болею за Криштиану Роналду, но, по-моему, он слишком самовлюбленный, каждым своим движением показывает: "Я лучший футболист мира"! Еще мне нравится Жерар Пике, защитник "Барселоны".

На вопрос не хотела бы Монсеррат записать футбольный гимн вместе с женой Пике Шакирой она ответила: "Кто знает, посмотрим! Как-то я болела, все игроки "Барселоны" подписали мне футболку и прислали в госпиталь для поддержки! Это был очень чуткий жест!".

Мировая оперная легенда также поделилась, что готовит много сюрпризов для украинцев.