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"Моральное насилие, угрозы и похищение детей": Слава Каминская высказалась о заявлении экс-жены Сереги

Певица публично поддержала Полину Ололо

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:01

На прошлой неделе бывшая гражданская жена Сергея Пархоменко, известного как шоумен Полиграф ШарикоFF, Полина Ололо заявила, что он отобрал у нее сыновей, Марка и Платона. Женщина долгое время не предавала семейному скандалу огласки, но теперь решилась все рассказать, дабы вернуть себе детей.

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По словам Полины, год назад Сергей Пархоменко забрал детей в месячный отпуск, но с отдыха к маме дети так и не вернулись. Тогда шоумен поставил Полину перед фактом, что дети год поживут с ним, потому что скучают и им не хватает мужского подхода в воспитании. Сам же артист до сих пор не прокомментировал обвинения экс-супруги, а его менеджер ответил "СегодняLifestyle", что это искаженные Полиной факты.

Полина Ололо комментирует скандал с экс-супругом. Смотрите видео:

Тем временем украинские звезды уже начали публично поддерживать Полину. Так, певица Слава Каминская, которая недавно сама развелась с супругом Эдгаром, высказалась на счет всей ситуации с шоуменом. Она встала на сторону Полины и заявила, что в мире осталось мало порядочных мужчин, которые в первую очередь думали бы о благополучии детей.

"Почему мужчина, в которого мы влюбляемся, и этот же мужчина после расставания – это разные люди? Куда девается весь трепет, забота, любовь? Уважение к женщине, которое с детства прививают родители? Моральное насилие, постоянное давление, угрозы, раздел имущества, похищение детей. Что вами движет? Зачем? И, главное, за что??? Разве женщина, которая 9 месяцев бережет в себе новую жизнь, а потом полностью растворяется в материнстве на многие годы, заслуживает подобного отношения? Весь стресс, который мама проживает в процессе развода, рано или поздно почувствуют и перенесут на себя дети. Мужчины, будьте мудрее. Умейте отпускать и думайте, в первую очередь, о детях, а не о собственном эго! Полина, очень хочется, чтобы ваша ситуация скорее разрешилась", – эмоционально написала Слава.

Напомним, недавно Полина Ололо заявила, что Сергей Пархоменко пришел к ней домой ночью.

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