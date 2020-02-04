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Море или горы: как предпочитает отдыхать Артем Пивоваров

Певец поделился подробностями зимнего отпуска

Артем Пивоваров Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Недавно стихийный артист Артем Пивоваров вернулся из своего отпуска на солнечном Бали. Не побыв даже неделю дома, в Киеве, он отправился в снежный Буковель, чтобы совместить приятное с полезным. Там Артем выступил на Буковельской ярмарке, а также покатался на борде. В промежутке между выступлениями Сегодня.Lifestyle успели задать ему несколько вопросов.

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Твой зимний отпуск получился необычным, так чему ты все же отдаешь предпочтение – теплому морю или снежным горам?

Мне по душе море, океан и реки. Я вырос в городе, где очень много рек, и с раннего детства был активным ребенком, который любил различные виды спорта, в том числе и водные. Но, в то же время, я понимаю, что такой чистый воздух, как в горах, сложно встретить в какой-то другой местности. У океана я также вдохновляюсь и дышу полной грудью. Мне сложно ответить на этот вопрос, и, наверное, я никогда не смогу на него ответить. Поэтому уже третий год подряд пытаюсь совмещать горы и океан во время отпуска, и пока мне это удается.

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Какие впечатления, мысли привозишь с отдыха? Заряжает ли тебя природа на открытие новых горизонтов в творчестве?

На отдыхе я стараюсь полностью перезагрузиться, обновить ПО (смеется) и не думать ни о чем. Безусловно, есть мысли и идеи, которые на протяжении всего времени генерирую, записываю новые мелодии, набрасываю тексты и т.д. Но специально какие-то определенные задачи я себе не ставлю. Ведь когда ты ничего не ожидаешь, зачастую приходят какие-то яркие и запоминающиеся эмоции, впечатления. Я считаю, что всегда нужно жить моментом и получать от него удовольствие. И поскольку я знаю, что под конец такого путешествия-перезагрузки идей появляется очень много, приходит желание креативить и что-то создавать, я заранее стараюсь запастись тетрадками и ручками, чтобы все это записать.

Предпочитаешь ездить на курорт шумной компанией или любишь уединение на отдыхе?

Уже который год подряд мы ездим отдыхать с друзьями, и всегда это разные компании. Одинаково любим и шумный веселый отдых, и побеседовать на различные философские и познавательные темы.

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Но, так или иначе, я всегда нахожу время и какой-то уютный уголок, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Это может быть как на берегу океана, так и на вершине горы.

Каково из легкой рубашки резко впрыгивать в горнолыжный костюм? Вопрос акклиматизации тебя обошел?

В этом году вопрос акклиматизации меня обошел. И в момент, когда я прилетел из Киева на Бали, и когда я после этого вернулся в Киев и поехал в Буковель. В этом году действительно все произошло по той установке, что я себе давал. Был уверен, что у меня не будет акклиматизации, и именно так все и произошло.

Артем, ты предпочитаешь активный отдых? В чем его прелесть для тебя?

Я пробовал отдыхать по-разному. Бывали дни, когда заставлял себя лежать в гамаке или на песочке у берега и просто созерцать красоты океана, но всегда ловил себя на мысли, что надолго меня не хватит. Я из тех людей, кто не может просто лежать на месте и ничего не делать, даже если читать книги. Обычно в день у меня уходит на это 1-2 часа максимум, а все остальное время не могу просто так лежать и слушать музыку, погружаться в мысли или спать. Это не обо мне. Я люблю слушать музыку, когда еду на байке или по склону горы на борде. Отключаю мозг и ни о чем не думаю, когда прыгаю с водопадов. Люблю перебирать свои мысли, когда нахожусь в походе или в путешествии на гору. Именно когда нахожусь в движении, мои мысли становятся чистыми.

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Давно катаешься на сноуборде? Уже можешь похвастаться результатами, умениями?

На сноуборде катаюсь уже четыре года. Я стараюсь, когда бываю на горнолыжных курортах, заезжать в парки, где вместе с ребятами-сноубордистами могу оттачивать какие-то трюки. К примеру, всевозможные блэк-флипы, развороты и прочие сноубордистские фишки. Но в этом году я полностью посвятил время катанию и оттачиванию навыков в скоростном движении по склону. И мне удается. Я быстрее набираю скорость, стараюсь не тормозить и получаю от этого максимальный заряд адреналина.

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