Море, солнце и пляж: Катерина Осадчая показала, как проводит время на отдыхе

Ведущая отдыхает на море и делится яркими фото

Катерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Катерина Осадчая проводит отпуск на море. Из теплых краев она делится солнечным настроением со своими подписчиками в Instagram, публикуя яркие фото с пляжа.

"Пам‘ятаєте взимку -20? Коли нічого не гріє, буду грітися цим фото, може буде легше перезимувати", – подписала ведущая одни из снимков.

Фото: instagram.com/kosadcha Фото: instagram.com/kosadcha Фото: instagram.com/kosadcha Фото: instagram.com/kosadcha Фото: instagram.com/kosadcha Фото: instagram.com/kosadcha Фото: instagram.com/kosadcha 1/7

Кроме этого, Катя отметила, что старается обеспечить своим детям такой же отдых, как когда-то устраивали им с братом ее родители:

"Море – заряд сил на весь рік. В дитинстві нас с братом, не дивлячись ні на що, батьки намагалися вивезти з міста на всі три літні місяці. База відпочинку на річці під Черніговом, будиночки на морі під Одесою біля Татарбунар, відвідини родичів в Куп‘янську, а там річка і парне козяче молоко. В мене купа спогадів з наших сімейних літніх відпочинків, тепер намагаюсь, щоб вони були і в моїх дітей".

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 29 Июл 2018 в 1:15 PDT

Напомним, Катерина Осадчая уже делилась снимками с отдыха на море.

Ранее Катерина Осадчая поделилась яркими снимками из Одессы.