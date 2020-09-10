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Мощный посыл: alyona alyona выпустила клип с девушкой, жестоко избитой в поезде Мариуполь-Киев

Сегодня, 15:25

Рэп-исполнительница призвала обратить внимание на проблему насилия

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona выпустила новый трек с мощным социальным посылом – "Сумно". В клипе не песню главной героиней стала Анастасия Луговая – девушка, которую при попытке изнасиловать сильно избил незнакомец, когда она ехала в поезде Мариуполь-Киев вместе со своим маленьким сыном.

"Настя – главная героиня моего нового видео "Сумно". Та самая девушка, на судьбу которой выпало испытание. Она была жестоко избита на глазах у маленького сына в поезде Мариуполь-Киев. Эта история, цепляет за самое сердце и западает в душу. Эта история для тех, кто попадал в такую ситуацию или сталкивался с похожими проблемами. Эта история учит. Не молчите!" – обратилась к своим слушателям alyona alyona.

"Для меня большим поступком является согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она как никто понимает смысл моего текста. Она не молчала! И я призываю каждого человека, пережившего насилие над собой или ставшего его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена – это уже большое достижение", – говорит рэп-исполнительница.

Напомним, alyona alyona, Джамала и другие артисты поддержали акцию #НасНеЧують.

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