Mountain Breeze выпустили первый в мире TikTok-альбом. Каждая песня – не дольше минуты!
Музыканты призвали сделать популярную соцсеть более полезной, а контент – более осмысленным
В 2020 году количество пользователей TikTok превысило 1,5 млрд. Челленджи, юмор, танцы и музыка заполнили все информационное пространство. На фоне этого у фронтмена украинской группы Mountain Breeze появилась идея о создании альбома абсолютно нового формата.
"Идея tiktok-альбома родилась во время весеннего усиленного карантина. Было достаточно времени, чтобы перезагрузиться и просто погрузиться в творчество. Также, появилось больше времени, чтобы окунуться в мир соцсетей, в частности, посмотреть, что происходит в набирающем популярность TikTok. Я увидел, что, к сожалению, TikTok содержит, кроме музыки и челленджей, очень много бессмысленного контента. После этого и пришла идея создать альбом в формате Tiktok, который покажет большинству пользователей, что контент может быть полезным и нести добро, а также откроет новый формат в мире музыки", – говорит солист Александр Беляк.
Tiktok-альбом – это полноценный музыкальный альбом, включающий в себя 9 песен и 9 видеоклипов, снятых в вертикальном формате и объединённых одной историей. Длительность каждой песни и видео не превышает одной минуты.
Альбом уже можно прослушать на всех стриминговых платформах, а видеоклипы доступны к просмотру во всех социальных сетях группы.
Напомним, TVORCHI выпустили альбом с мистическим числом 13.
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