"Моя крепость": Регина Тодоренко показала семейное фото с мужем и сыном

Сын телеведущей похож на звездную маму

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая трогательно поздравила сына с первым днем рождения, опубликовала теплый семейный снимок на своей странице в Instagram.

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На черно-белом кадре Регина Тодоренко позирует с мужем Владом Топаловым и годовалым сыном Михаилом. "Моя семья – моя крепость. Дай Бог всем такого счастья", – трогательно подписала фото телеведущая. Тодоренко отметила, что приняла участие в семейной съемке для популярного глянца.

INSTAGRAM

На фото можно разглядеть черты лица маленького Михаила. Большинство подписчиков Регины Тодоренко отметили, что сын похож на свою звездную мать: "Мамин", "Регина, копия ты!", "Сыночек так на тебя похож!!!! Хорошая семья, вы такие дружные", – пишут они.

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов посещают семейного психолога. По словам телеведущей, у ее супруга очень сложный характер.

Напомним, у мужа Регины Тодоренко возникли серьезные проблемы со здоровьем. Влад Топалов перенес две операции. Певец рассказал подписчикам о серьезных проблемах со здоровьем и опубликовал фото из больницы.

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