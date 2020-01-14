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"Моя мечта осуществилась": Джиджи Хадид вызывали в суд по делу Харви Вайнштейна

Модель попала в список 119 присяжных суда по скандальному делу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid

Популярную американскую супермодель Джиджи Хадид вызвали в суд в роли присяжной по скандальному делу голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Смотрите видео о секс-скандалах в Голливуде:

О том, что 24-летняя модель примет участие в суде, она сообщила на своей странице в Instagram. Более того, манекенщица призналась, что осуществиться ее мечта.

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"Меня вызвали на роль присяжного. Не знаю, почему это меня так шокировало. Моя мечта осуществилась", – заметила Джиджи.

По информации издания E!News, общаясь с судьей, Джиджи заявила, что знает Сальму Хайек, дружит с Карой Делевинь и другими звездами, которые обвиняют Вайнштейна в сексуальных домогательствах, но, несмотря на это, она будет принимать решение, основываясь только на фактах. Почему именно Хадид попала в список присяжных, неизвестно. Но по законам США, присяжным заседателем может стать практически любой якйи гражданин США, который живет в пределах территории, относящейся к юрисдикции данного суда, владеет английским языком и не имеет судимостей.

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

Отметим, что более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 предполагаемыми жертвами домогательств он смог договориться об урегулировании конфликта, заплатив 25 миллионов долларов за снятие обвинений. Ко всему, Харви выдвигает встречные обвинения, упрекая американское общество в том, что оно забыло все его заслуги до скандала.

Накануне Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном.

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