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"Моя Сашуня": Владимир Зеленский с женой поздравили дочь с днем рождения

Президентская чета отмечает 15-летие Александры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Елена Зеленская с дочерью Александрой
Елена Зеленская с дочерью Александрой
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Владимир Зеленский сегодня, 15 июля, отмечает день рождения своей дочери. Александре исполняется 15 лет. Президент Украины в Instagram показал фото дочери и поздравил ее с праздником.

"Сегодня тебе 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ!!!! Моя Сашуня)", – написал Владимир Зеленский под снимком.

Дочь Владимира Зеленского – Александра
Дочь Владимира Зеленского – Александра
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Первая леди Елена Зеленская тоже не прошла мимо 15-летия дочери и посвятила ей пост в соцсети: "Лучшая девочка на земле! C днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!". Елена Зеленская также добавила трогательное фото, на котором позирует с Александрой.

Елена Зеленская с дочерью Александрой
Елена Зеленская с дочерью Александрой
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям. Среди них и популярная певица Оля Полякова: "С днём рождения вашу девочку, пусть будет счастлива".

Отметим, кроме 15-летней дочери Александры, Владимир и Елена Зеленские воспитывают 6-летнего сына Кирилла.

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто. Кроме того, недавно Владимир и Елена Зеленские впервые показали своих детей.

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