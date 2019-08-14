MOZGI и Олег Винник представят новые песни в шоу "З Днем народження, Україно!"

Ко Дню Независимости телеканал "Украина" покажет яркий концерт

Олег Винник на концерте "З Днем народження, Україно" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

24 августа в 20:00 зрителей телеканала "Украина" ждет невероятное праздничное шоу "З Днем народження, Україно!", в котором примут участие самые популярные артисты нашей страны. В масштабном концерте ко Дню Независимости прозвучат как громкие хиты, так и совершенно новые композиции любимцев миллионов.

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Съемки грандиозного шоу проходили на вертолетной площадке в самом центре Киева. По мнению многих артистов, необычное место проведения придало концерту особенной атмосферы.

"Когда мы пришли на первую репетицию, были просто в восторге от этой локации, – призналась Надя Дорофеева, участница группы "Время и Стекло", которая в праздничном шоу телеканала "Украина" исполнит нашумевший хит "Дим". – Там настолько красиво, хотелось бы чаще выступать именно на таких сценах с нереальным видом".

Группа "Время и Стекло" Фото: пресс-служба

По задумке режиссера шоу Елены Коляденко, артисты будут выходить на сцену-экран, которая окружена живой природой и архитектурой ночного центра столицы.

"В детстве мы лазили на крышу кормить голубей. Ну и всякие пакости делали – набирали в пакеты воды и бросали в людей, чтобы веселее жить было, – признался фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома. – Конечно, в один момент нас застукали. А вообще нам очень понравилось петь на крыше – нестандартно, смело, а вдруг дождь? Но все прошло отлично, наверное, погоду заказали хорошую, чтобы поздравить Украину с Днем Независимости".

DZIDZIO Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

TAYANNA вместе с большим хором исполнит одну из самых известных украинских песен "Червона рута" в неожиданной и смелой обработке. Макс Барских в шоу "З Днем народження, Україно!" появится в новом образе, а TARABAROVA удивит соблазнительным нарядом. Впервые на большой сцене выступит народная звезда Jerry Heil, чей трек "Охрана, отмєна" взорвал интернет.

TAYANNA Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярная группа MOZGI на концерте телеканала "Украина" ко Дню Независимости представит очень особенную песню. В видео на эту композицию артисты планируют показать настоящую Украину.

"Трек "Най-Най-Най" родился практически спонтанно, песня получилась очень честной. Мы много ездим, видим все, чем живет страна – какие радости, где корень добра и зла... Мы покажем Украину без прикрас. Надеемся, что песня, которую мы представим 24 августа, понравится слушателям", – рассказал участник коллектива Потап.

Яркий сюрприз готовит и известный певец Олег Винник. Уже традиционно ко Дню Независимости артист презентует новую композицию. Она называется "Сльози на землі".

"Эта песня пришла мне в то время, когда я работал над совершенно другими композициями. И я понял: если тебе что-то дается, нужно не упустить момент и поделиться этим со своими слушателями", – заинтриговал певец.

В шоу примут участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса: Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, Jerry Heil, а также группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY. Выступления артистов будут сопровождать невероятные постановки в исполнении шоу балета Freedom. Ведущий концерта – Александр Скичко.

Jerry Heil Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите праздничное шоу "З Днем народження, Україно!" на телеканале "Украина" 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Напомним, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о неприятном инциденте в аэропорту.

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