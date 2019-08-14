MOZGI и Олег Винник представят новые песни в шоу "З Днем народження, Україно!"
Ко Дню Независимости телеканал "Украина" покажет яркий концерт
24 августа в 20:00 зрителей телеканала "Украина" ждет невероятное праздничное шоу "З Днем народження, Україно!", в котором примут участие самые популярные артисты нашей страны. В масштабном концерте ко Дню Независимости прозвучат как громкие хиты, так и совершенно новые композиции любимцев миллионов.
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Съемки грандиозного шоу проходили на вертолетной площадке в самом центре Киева. По мнению многих артистов, необычное место проведения придало концерту особенной атмосферы.
"Когда мы пришли на первую репетицию, были просто в восторге от этой локации, – призналась Надя Дорофеева, участница группы "Время и Стекло", которая в праздничном шоу телеканала "Украина" исполнит нашумевший хит "Дим". – Там настолько красиво, хотелось бы чаще выступать именно на таких сценах с нереальным видом".
По задумке режиссера шоу Елены Коляденко, артисты будут выходить на сцену-экран, которая окружена живой природой и архитектурой ночного центра столицы.
"В детстве мы лазили на крышу кормить голубей. Ну и всякие пакости делали – набирали в пакеты воды и бросали в людей, чтобы веселее жить было, – признался фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома. – Конечно, в один момент нас застукали. А вообще нам очень понравилось петь на крыше – нестандартно, смело, а вдруг дождь? Но все прошло отлично, наверное, погоду заказали хорошую, чтобы поздравить Украину с Днем Независимости".
TAYANNA вместе с большим хором исполнит одну из самых известных украинских песен "Червона рута" в неожиданной и смелой обработке. Макс Барских в шоу "З Днем народження, Україно!" появится в новом образе, а TARABAROVA удивит соблазнительным нарядом. Впервые на большой сцене выступит народная звезда Jerry Heil, чей трек "Охрана, отмєна" взорвал интернет.
Популярная группа MOZGI на концерте телеканала "Украина" ко Дню Независимости представит очень особенную песню. В видео на эту композицию артисты планируют показать настоящую Украину.
"Трек "Най-Най-Най" родился практически спонтанно, песня получилась очень честной. Мы много ездим, видим все, чем живет страна – какие радости, где корень добра и зла... Мы покажем Украину без прикрас. Надеемся, что песня, которую мы представим 24 августа, понравится слушателям", – рассказал участник коллектива Потап.
Яркий сюрприз готовит и известный певец Олег Винник. Уже традиционно ко Дню Независимости артист презентует новую композицию. Она называется "Сльози на землі".
"Эта песня пришла мне в то время, когда я работал над совершенно другими композициями. И я понял: если тебе что-то дается, нужно не упустить момент и поделиться этим со своими слушателями", – заинтриговал певец.
В шоу примут участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса: Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, Jerry Heil, а также группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY. Выступления артистов будут сопровождать невероятные постановки в исполнении шоу балета Freedom. Ведущий концерта – Александр Скичко.
Смотрите праздничное шоу "З Днем народження, Україно!" на телеканале "Украина" 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.
Напомним, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о неприятном инциденте в аэропорту.
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