MOZGI представили новый заводной трек Сhica Bamboni

Новая песня группы успела произвести фурор в TikTok

Известная украинская группа MOZGI наконец-то презентовала новый трек Сhica Bamboni. Интересно, что песня стала популярна еще до официального релиза. 2 июля в прямом эфире TikTok группа запустила челлендж #chicabamboni, который стал суперпопулярным в сети. Короткие видео с танцами под трек MOZGI опубликовали многие звезды шоу-бизнеса: NK, MARUV, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина, Влад Яма с женой Лилианой, Катя Осадчая и Юрий Горубнов, Оля Полякова с дочерью Алисой, Michelle Andrade и многие другие.

"Сhica Bamboni– это трек на своем универсальном языке, понятном во всем мире, со своим мудом, со своим звучанием – совершенно другой. Но в какой-то момент мы поняли, что это и есть новые MOZGI. В нем заложено желание каждой девушки быть разной, все время примерять на себя новые образы. Мы отвечаем, что это просто, как снять TikTok", – говорят участники группы MOZGI.

Известно, что вскоре на новых хит группа презентует клип, режиссером которого выступил Алан Бадоев.

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