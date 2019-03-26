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Может узнавать самые темные секреты: дочь Тома Круза рассказала о саентологии

Девушка поблагодарила приемного отца за то, что тот пригласил ее в Церковь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
Том Круз
Том Круз
Фото: Getty Images

26-летняя приемная дочь Тома Круза и Николь Кидман Изабелла в открытом письме всем саентологам поблагодарила своего отца и "всю саентологическую семью" за то, что они "спасли ее жизнь". Девушка написала и разослала электронное письмо всем саентологам Лондона, в котором пожаловалась на прошлые проблемы и похвасталась нынешними достижениями, передает The Sun.

Известно, что письмо, предназначенное для узкого круга лиц, попало в руки эксперту по саентологии Тони Ортега и было опубликовано в Sun Online.

Изабелла
Изабелла
Фото: Getty Images

Изабелла рассказала, что прошла обучение и получила новую квалификацию "одитора". Теперь она имеет право расспрашивать других последователей саентологии об их самых глубоких и темных секретах, используя электронный измеритель – что-то наподобие детектора лжи.

В письме девушка упомянула своего приемного отца и сестру: "Спасибо папе за все. И Касс. Я бы утонула в собственных проблемах, если бы вас не было рядом".

Ранее мы сообщали, что фильм "Грань будущего" с Томом Крузом получит сиквел.

Кроме этого, Том Круз показал первое видео со съемок "Лучшего стрелка 2".

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