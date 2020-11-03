Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ани Лорак намекнула на помолвку с молодым возлюбленным (фото)

Сегодня, 16:46

На безымянном пальце певицы заметили кольцо

Певица Ани Лорак, после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, предпочитает молчать о своей личной жизни. Но на недавнем фото, опубликованном в Instagram артистки, поклонники заметили кольцо на безымянном пальце и принялись ее поздравлять с помолвкой. Сама певица не спешит отвечать на комментарии.


Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

В СМИ уже долгое время ходят слухи, что Ани Лорак встречается с продюсером Black Star Егором Глебом, который младше ее на 15 лет. Какое-то время артистка делилась общими фотографиями в Instagram. Также Егора Глеба заметили на дне рождения дочери Ани Лорак, Софии.


Ани Лорак и Егор Глеб
Ани Лорак и Егор Глеб
Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, на протяжении десяти лет Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них родилась дочь София. Певица развелась с бизнесменом из-за его измен. Сейчас Лорак сама воспитывает дочь. С бывшим мужем она практически не общается.

Ранее мы рассказывали, почему Яна Клочкова на общается с отцом своего сына.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Недавно испытала подобные чувства": Ани Лорак делится личной драмой в новой песне "Страдаем и любим" Дочь Ани Лорак впервые снялась в клипе певицы: "Мне кажется, что ее время пришло" Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт
слухи Ани Лорак личная жизнь Егор Глеб
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Русская Кардашьян задрала подол платья, показав запретные места
Русская Кардашьян задрала подол платья, показав запретные места
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
«Совсем тронулась со своей наготой». Каменских осудили за фото
«Совсем тронулась со своей наготой». Каменских осудили за фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Food

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

Вчера, 18:23Шоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

Вчера, 16:45Шоу-бизнес

"Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"

Вчера, 16:30Fun

Кот пропал на три дня, а затем вернулся домой весь в долгах (фото)

Вчера, 12:27Шоу-бизнес

Потап впервые раскрыл причину распада "Время и Стекло": что будет делать Дорофеева

Вчера, 11:53Events

Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 11:40Шоу-бизнес

"Это была не жизнь": супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия

Вчера, 10:46Афиша

Продолжение "Короны" и "Мандалорца": ТОП-5 сериалов ноября

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

1 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

1 ноябряШоу-бизнес

Известна причина смерти Шона Коннери. Семья актера рассказала о его последних днях жизни

1 ноябряШоу-бизнес

"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

1 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

1 ноябряEvents

1 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

Новости партнеров

Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Звезда "Сватов" поразила внешним видом, фото перевоплощения
Звезда "Сватов" поразила внешним видом, фото перевоплощения
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
13 золотых правил леди: какой должна быть воспитанная женщина
13 золотых правил леди: какой должна быть воспитанная женщина
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Как сегодня выглядят звезды советских фильмов
Как сегодня выглядят звезды советских фильмов
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Подсела на свеклу по этому рецепту! Идея моей соседки
Подсела на свеклу по этому рецепту! Идея моей соседки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять