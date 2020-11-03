Ани Лорак намекнула на помолвку с молодым возлюбленным (фото)

На безымянном пальце певицы заметили кольцо

Певица Ани Лорак, после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, предпочитает молчать о своей личной жизни. Но на недавнем фото, опубликованном в Instagram артистки, поклонники заметили кольцо на безымянном пальце и принялись ее поздравлять с помолвкой. Сама певица не спешит отвечать на комментарии.





Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

В СМИ уже долгое время ходят слухи, что Ани Лорак встречается с продюсером Black Star Егором Глебом, который младше ее на 15 лет. Какое-то время артистка делилась общими фотографиями в Instagram. Также Егора Глеба заметили на дне рождения дочери Ани Лорак, Софии.



Ани Лорак и Егор Глеб Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, на протяжении десяти лет Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них родилась дочь София. Певица развелась с бизнесменом из-за его измен. Сейчас Лорак сама воспитывает дочь. С бывшим мужем она практически не общается.

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