"Мстители: Война бесконечности" станут рекордно длинным фильмом Marvel

Сегодня, 05:22

Ранее первую строчку занимал "Первый мститель 3: Противостояние"

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Стал известен примерный хронометраж фильма "Мстители 3: Война бесконечности". Как утверждает издание Comic Book со ссылкой на компанию SM Cinema, зрителям предстоит провести в залах два часа тридцать минут.

Третья часть "Мстителей" станет самым продолжительным проектом, входящим в киновселенную Marvel. Ранее лидерство принадлежало картине "Первый мститель 3: Противостояние", хронометраж которой составлял два часа двадцать семь минут.

Содержание "Мстителей 3" пока неизвестно, но уже очевидно, что это будет самый масштабный проект Marvel, который, по утверждению главы студии, "определит развитие киновселенной на годы вперед". Производственный бюджет картины может оказаться рекордным не только для киновселенной Marvel, но и для всего кинематографа в целом.

Напомним, что в съемках принимали участие Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Тесса Томпсон, Крис Прэтт, Зои Солдана, Дэйв Батиста, Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Бенисио Дель Торо, Линда Карделлини и другие известные артисты.

"Мстители 3" станет первым голливудским фильмом, который полностью снят с помощью нового поколения стереоскопических цифровых камер IMAX.

Напомним, Хью Джекман готов вернуться к образу Росомахи только ради Мстителей.
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