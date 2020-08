MTV Video Music Awards состоялась в Нью-Йорке: кто стал триумфатором премии

Артисты выступили на пяти разных площадках Нью-Йорка

В воскресенье вечером, 30 августа, состоялась церемония награждения премии MTV Video Music Awards 2020. Из-за пандемии коронавируса громкое музыкальное событие прошло под открытым небом.

Чтобы соблюсти меры безопасности, знаменитости выступали на пяти аренах, которые расположены в разных районах Нью-Йорка. Кроме этого, большинство номеров были записаны заранее.

Триумфаторами премии стали Леди Гага, получившая награды в четырех номинациях и корейская группа BTS. Лучшим видео года был признан клип музыканта The Weeknd на песню Blinding Lights.

Приводим полный список победителей MTV Video Music Awards 2020:

Видео года – The Weeknd- Blinding Lights

Исполнитель года – Леди Гага

Песня года – Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me

Лучшая коллаборация – Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me

Лучший новый исполнитель – Doja Cat

Лучшая поп-композиция – BTS – On

Лучшая хип-хоп композиция – Megan Thee Stallion – Savage

Лучшая рок-композиция – Coldplay – Orphans

Лучшая альтернативная композиция – Machine Gun Kelly – Bloody Valentine. К слову, в клипе снялась знаменитая американская актриса Меган Фокс, с которой у исполнителя песни, Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly), завязался роман. Меган до сих пор не оформила официальный развод со свои супругом.

Лучшая латиноамериканская композиция – Maluma ft. J Balvin – Qué Pena

Лучшая R&B композиция – The Weeknd – Blinding Lights

Лучшая K-POP композиция – BTS – On

Лучшее видео с социальным подтекстом – H.E.R. – I Can't Breathe

Лучшее видео из дома – Ariana Grande & Justin Bieber – Stuck with U

Лучшая группа – BTS

Лучшее "карантинное" выступление – CNCO – De Cero & Honey Boo

Лучшая режиссерская работа – Taylor Swift – The Man (режиссер – Тейлор Свифт)

Лучшая кинематография – Lady Gaga with Ariana Grande – Rain On Me

Лучшая работа художника-постановщика – Miley Cyrus – Mother's Daughter

Лучшие визуальные эффекты – Dua Lipa – Physical

Лучшая хореография – BTS – On

Лучший монтаж – Miley Cyrus – Mother's Daughter

