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Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

Сегодня, 12:43

Шоумен прокомментировал слова бывшей жены

Актер и шоумен Антин Мухарский резко ответил на скандальный комментарий своей бывшей жены Снежаны Егоровой. На днях ведущая назвала украинских героев Майдана "рагулями" и "селюками", что вызвало волну негодования в социальных сетях.

Свое заявление Мухарский опубликовал на странице в Facebook. Он признался, что слова экс-супруги его не удивили.

"Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. То, что до сих пор было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности", – написал Антин Мухарский.

Антин Мухарский
Антин Мухарский

Актер добавил, что уже шесть лет ему не удается полноценно проводить время со своими детьми, которые живут с мамой – Снежаной Егоровой.

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"Потому что папа, по словам их матери, "конченый нацик, фашист, моральный урод, жалкий алиментщик (хотя оставил детям дом, квартиру, за эти годы заплатил около 3 млн. гривен алиментов)... ага, а также рагуль и суицидальный наркоман", – подчеркнул Мухарский.

О громких разводах знаменитостей смотрите в ролике:

Снежана Егорова и Антин Мухарский поженились в 2006 году, однако через девять лет их отношения превратились в публичный скандал. Снежана запретила экс-супругу видеться с их тремя совместными детьми, за что на нее обрушилась волна оскорблений со стороны бывшего мужа.

Разбирательства между эксами дошли до того, что музыкант попросил политического убежища в Европе.

Ранее Антин Мухарский признался, что пытался себя отравить.

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