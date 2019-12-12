"Мурашки по коже": Тина Кароль и Юлия Санина презентовали чувственный сингл "Вільна"

Украинские певицы представили саундтрек к фильму "Віддана"

Тина Кароль и Юлия Санина Фото: пресс-служба

Украинская певица Тина Кароль и фронтвумен группы ТНЕ HARDKISS Юлия Санина презентовали совместный дуэт на чувственную композицию "Вільна".

Отметим, что новый сингл стал официальным саундтреком к романтически-фантазийной ленты "Віддана".

Чувственная видеоработа представлена на официальных аккаунтах исполнитель в YouTube. Дуэт столь разных певиц, Тины и Юлии, стал аллегорией на главных героинь фильма Аделю и Стефу и подчеркнул их непростые отношения.

"Эта песня – своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестричества. И было важно выполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей – сильной, талантливой, равной", – рассказывает Тина.

Тина Кароль и Юлия Санина Фото: пресс-служба

Над клипом "Вільна" работала режиссер фильма "Віддана" Кристина Сиволап, а оператором стал Юрий Король.

""Вільна" не похожа на творчество THE HARDKISS, не похожа на песни Тины Кароль. Это что-то совсем другое, в чем мы соединились. И мне импонирует, что это не просто сингл, это – часть масштабного проекта... Песня, конечно, по-новому раскроет фильм", – отмечает Юлия.

Напомним, что не так давно Тина Кароль презентовала клип на песню "Иди на жизнь".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.