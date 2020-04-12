Мурашки с первых секунд: выступление участницы из Беларуси вызвало восторг у тренеров

Анна Трубецкая исполнила хит Земфиры "Небо Лондона"

В это воскресенье, 12 апреля, стартовал последний этап вокальных "нокаутов" юбилейного сезона шоу "Голос країни". Сегодня за право выступать в прямых эфирах боролись подопечные Тины Кароль. Отметим, что команда Насти Каменских и Потапа на прямые эфиры уже сформирована.

Эмоциональным и одним из самых сильных стало выступление девушки из Беларуси. Анна Трубецкая покорила сердца зрителей еще во время слепых прослушиваний. Сегодня певица исполнила чувственный сингл Земфиры "Небо Лондона", с помощью которого смогла получить место на первом стуле победителей и пройти в прямые эфиры.

"Если бывают совместные мурашки, то сегодня они были. Это фантастика! Разве возможно описать ощущение, когда у тебя музыкальный оргазм. Сразу прямой эфир! Браво!" – эмоционально прокомментировали выступление Анны ПТП и NK.

Добавим, что девушка во время слепых прослушиваний перепела хит Тины Кароль "Полюс притяжения" и вызвала восторг не только у тренеров, но и у зрителей.

Также узнайте, как прошли третьи вокальные "нокауты" на шоу "Голос країни 10".

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