Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Муж Алены Шоптенко заразился коронавирусом и посоветовал, когда лучше делать тест

Сегодня, 12:25

Алексей Иванов заразился COVID-19 вслед за супругой

Предприниматель и муж украинской танцовщицы и хореографа Алены Шоптенко Алексей Иванов вслед за супругой заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Мужчина с юмором описал свои симптомы, и рассказал, когда стоит сдать тест на COVID-19.

"Я, конечно, мечтал быть последним переболевшим на планете, но и тут не вышло побыть особенным. Так что, когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался. Через сутки проснувшись утром я почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни и...я гордый обладатель бумажки с надписью "выявлено", – написал Алексей.

Алена Шоптенко с мужем Алексеем и сыном
Алена Шоптенко с мужем Алексеем и сыном
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Он также подчеркнул, что симптомы коронавируса вряд ли можно спутать с чем-то другим.

"Вы, конечно, не поверите, но в 99% случаев вы не пропустите. А если пропустите — счастье вам! Потому что мне кажется, что все что кажется логичным — это не корона. А вот когда вы начинаете задавать себе вопрос "что за хрень со мной происходит?!", вот тогда точно сдавайте анализ", – объяснил Алексей.

Отметим, что сейчас Алена Шоптенко и Алексей Иванов находятся на самоизоляции. К слову, пара воспитывает двухлетнего сына Алексея. С кем сейчас находится малыш, супруги не уточняют.

Напомним, в воскресенье вечером стало известно, что украинский певец Олег Винник и его партнерша по "Танцям з зірками" Алена Шоптенко заболели COVID-19. Позже Олег Винник рассказал о жутких симптомах коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Звезда «Папика» Дарья Петрожицкая вылечилась от коронавируса Ольга Фреймут вылечилась от коронавируса: «Полностью истощает душу» Камалия о муже, болеющем коронавирусом: «Захуру стало хуже, 40% легких поражено»
Алена Шоптенко коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд

Популярные статьи

Сегодня, 10:23Fun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

Вчера, 18:51Шоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Оделись в одном стиле: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото с детьми

Вчера, 10:45Fun

Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

Вчера, 09:36Шоу-бизнес

"Не чувствую никакого облегчения": заразившийся коронавирусом Олег Винник рассказал о жутких симптомах

Вчера, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 28 сентября: Овну нельзя лениться, а Тельцу нужно уделить время себе

Вчера, 00:15Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

27 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

27 сентябряWellness

Как определить, что в составе мяса есть клей. Оказывается, это распространено

27 сентябряEvents

Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми открытками, стихами и СМС

27 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня-2020: история, приметы и традиции

27 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 сентября: Тельцу нужно следить за своими словами, а Близнецам – чаще улыбаться

27 сентябряEvents

27 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня: поздравительные картинки, открытки и стихи

Новости партнеров

Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Милейшая фигуристка, которая покорит вас своей фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас своей фигурой
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Эби Рэтчфорд поразила совершенствами своих прелестей
Эби Рэтчфорд поразила совершенствами своих прелестей
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять