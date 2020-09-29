Муж Алены Шоптенко заразился коронавирусом и посоветовал, когда лучше делать тест

Алексей Иванов заразился COVID-19 вслед за супругой

Предприниматель и муж украинской танцовщицы и хореографа Алены Шоптенко Алексей Иванов вслед за супругой заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Мужчина с юмором описал свои симптомы, и рассказал, когда стоит сдать тест на COVID-19.

"Я, конечно, мечтал быть последним переболевшим на планете, но и тут не вышло побыть особенным. Так что, когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался. Через сутки проснувшись утром я почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни и...я гордый обладатель бумажки с надписью "выявлено", – написал Алексей.

Алена Шоптенко с мужем Алексеем и сыном Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Он также подчеркнул, что симптомы коронавируса вряд ли можно спутать с чем-то другим.

"Вы, конечно, не поверите, но в 99% случаев вы не пропустите. А если пропустите — счастье вам! Потому что мне кажется, что все что кажется логичным — это не корона. А вот когда вы начинаете задавать себе вопрос "что за хрень со мной происходит?!", вот тогда точно сдавайте анализ", – объяснил Алексей.

Отметим, что сейчас Алена Шоптенко и Алексей Иванов находятся на самоизоляции. К слову, пара воспитывает двухлетнего сына Алексея. С кем сейчас находится малыш, супруги не уточняют.

Напомним, в воскресенье вечером стало известно, что украинский певец Олег Винник и его партнерша по "Танцям з зірками" Алена Шоптенко заболели COVID-19. Позже Олег Винник рассказал о жутких симптомах коронавируса.

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