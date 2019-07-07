Муж Алины Гросу поделился историей их знакомства

Алина и Александр познакомились в загородном доме

Алина Гросу с мужем Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

Новоиспеченный муж украинской певицы Алины Гросу, которая недавно призналась, сколько скрывала отношения с любимым, поделился романтической историей знакомства со звездой. Оказывается, будущие супруги встретились случайно, в то время, как Алина искала другого парня.

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По словам Саши, впервые он увидел Гросу, когда та приехала в его загородный дом, где проходили съемки фильма.

"Познакомились мы очень интересно. У меня в загородном доме снимали фильм, в этом фильме играли несколько актеров и одного из актеров Алина хотела снять в своем клипе. Она приехала к моему дому, мы друг друга увидели и где-то через несколько месяцев начались наши отношения", – рассказал избранник певицы в беседе с Катей Осадчей.

Алина Гросу с мужем Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

К слову, Александр также рассказал о своей работе. Молодой человек владеет собственным бизнесом и занимается съемками. "Я предприниматель. Имею определенную недвижимость, где мы снимаем фильмы", – добавил Саша.

Ранее Алина Гросу поссорилась с женихом из-за откровенного клипа. Тогда еще будущий муж Гросу не мог спокойно смотреть на Алину в объятиях другого мужчины и на эмоциях от увиденного даже хотел разорвать помолвку.

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