Муж Аллы Пугачевой показал смешную пародию на Задорнова: "Не знаю, что сейчас с вами будет"

В почти пятиминутном ролике Максим Галкин высмеивает карантинные будни в России

Известный российский комик Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, которая 15 апреля отмечает свой день рождения, записал смешную пародию в стиле юмориста Михаила Задорнова. В почти пятиминутном ролике Галкин высмеивает карантинные будни в России. Видео опубликован на личной странице артиста в Instagram.

"Юмор на карантине. Продолжаю ностальгический сериал "Наша эстрада о карантине"! Сидя дома, представил, как наши лучшие сатирики могли бы шутить о карантине. 3 серия – если бы Михаил Задорнов вышел сейчас в прямой эфир Instagram", – написал комик в описании к видео.

Пользователи сети в большинстве своим похвалили Галкина за отличное чувство юмора и поблагодарили за поднятое настроение.

"Класс! Посмеялась от души! Спасибо!", "Супер", "Максим задорный", "Как всегда, на высоте", "Замечательно, спасибо вам за ваш юмор и позитив!", "Вы прекрасны в любой роли!", – пишут юзеры.

INSTAGRAM

Один из подписчиков Максима Галкина выделил лучшую шутку этого номера: "Только наш человек просит продавца подать хлеб, потому что та в перчатках и потом кричать на нее, что она своими перчатками перещупала весь магазин".

Смотрите также видео о том, как Максима Галкина поздравили с днем рождения дети:

Ранее мы также писали, что Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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