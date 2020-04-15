Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Муж Аллы Пугачевой показал смешную пародию на Задорнова: "Не знаю, что сейчас с вами будет"

В почти пятиминутном ролике Максим Галкин высмеивает карантинные будни в России

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:55

Известный российский комик Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, которая 15 апреля отмечает свой день рождения, записал смешную пародию в стиле юмориста Михаила Задорнова. В почти пятиминутном ролике Галкин высмеивает карантинные будни в России. Видео опубликован на личной странице артиста в Instagram.

"Юмор на карантине. Продолжаю ностальгический сериал "Наша эстрада о карантине"! Сидя дома, представил, как наши лучшие сатирики могли бы шутить о карантине. 3 серия – если бы Михаил Задорнов вышел сейчас в прямой эфир Instagram", – написал комик в описании к видео.

Пользователи сети в большинстве своим похвалили Галкина за отличное чувство юмора и поблагодарили за поднятое настроение.

Читайте также:
Почему Алла Пугачева стояла на коленях перед Максимом Галкиным: откровенное признание Примадонны

"Класс! Посмеялась от души! Спасибо!", "Супер", "Максим задорный", "Как всегда, на высоте", "Замечательно, спасибо вам за ваш юмор и позитив!", "Вы прекрасны в любой роли!", – пишут юзеры.

INSTAGRAM

Один из подписчиков Максима Галкина выделил лучшую шутку этого номера: "Только наш человек просит продавца подать хлеб, потому что та в перчатках и потом кричать на нее, что она своими перчатками перещупала весь магазин".

Смотрите также видео о том, как Максима Галкина поздравили с днем рождения дети:

Ранее мы также писали, что Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Семейные архивы: дочь Аллы Пугачевой показала звезду в молодости День рождения Аллы Пугачевой: любимые мужчины Примадонны "Нереально мило": дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина спела легендарную песню Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото
видео карантин юмор Алла Пугачева Максим Галкин Михаил Задорнов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кароль і Балан вже живуть разом? Працівник каналу проговорився
Кароль і Балан вже живуть разом? Працівник каналу проговорився
Салат
Салат "Одуванчик" с кукурузой: пошаговый рецепт
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай

Популярные статьи

Вчера, 19:46Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 18:08Food

Весенние салаты из рукколы: три вкусные идеи

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

Екатерина Кухар изменила имидж на карантине: фото нового образа

Вчера, 12:43Fun

Чистый четверг: главные приметы праздника

Вчера, 12:22Wellness

Ячмень на глазу: почему он появляется и как его быстро вылечить

Вчера, 12:12Fun

Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля

Вчера, 10:08Food

Авокадо: польза для здоровья и правила выбора

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Анна Седокова публично рассказала, что Меладзе делал с солистками "ВИА Гры"

13 апреляПсихология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

13 апреляWellness

Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

13 апреляEvents

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

13 апреляFun

Познакомились онлайн: 36-летняя невеста увидела жениха за несколько дней до свадьбы, фото

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: рецепт праздничного пирога "Барашек"

12 апреляFun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать

12 апреляEvents

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

12 апреляFood

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Новости партнеров

Кароль і Балан вже живуть разом? Працівник каналу проговорився
Кароль і Балан вже живуть разом? Працівник каналу проговорився
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Мама Дана Балана заспівала
Мама Дана Балана заспівала "весільну" пісню для Тіни Кароль...
84-летний актер Джигарханян превратился в
84-летний актер Джигарханян превратился в "овощ"
Комаровский ответил на вопрос, можно ли протирать руки водкой
Комаровский ответил на вопрос, можно ли протирать руки водкой
Алла Пугачева удивила
Алла Пугачева удивила "новым" лицом на фото
Казка на тарілці: 6 рецептів дерунів, від яких не відірватися
Казка на тарілці: 6 рецептів дерунів, від яких не відірватися
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет