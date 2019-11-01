Муж Анастасии Заворотнюк появился на публике: фото

Петр Чернышов принял участие в ледовом шоу "Руслан и Людмила"

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов Фото: Instagram.com

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. По информации СМИ, диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – четвертая стадия рака мозга. Рядом с актрисой постоянно находятся мать Валентина, муж Петр Чернышев, дочь Анна также регулярно навещает маму в больнице. Однако недавно супругу Анастасии Заворотнюк пришлось отправиться на гастроли.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме. Детали в сюжете:

О предстоящих гастролях стало известно более месяца назад. Об этом сообщила фигуристка Татьяна Навка, в паре с которой выступает муж Анастасии Заворотнюк. Так, на днях Петр Чернышев принял участие в ледовом шоу "Руслан и Людмила". Кто-то воспринял это как намек на улучшение состояния актрисы, однако многие отметили, что внешний вид Петра Чернышова оставляет желать лучшего. Видимо, болезнь Анастасии Заворотнюк отнимает все силы ее близких.

На пресс-конференции после шоу фигурист не появился, поэтому журналисты адресовали вопросы относительно состояния Петра Чернышова его партнерше Татьяне Навке, однако ответ был достаточно резок: "В каком смысле "как он себя чувствует"? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо".

Петр Чернышов принял участие в ледовом шоу Фото: instagram.com/zvezdnye_news

Муж Анастасии Заворотнюк появился на публике Фото: instagram.com/zvezdnye_news

Кроме того, несмотря на многочисленные сообщения о том, что семья Анастасии Заворотнюк не нуждается в финансовой поддержке, стало известно, что все средства, которые будут собраны от показа спектакля "Аленький цветочек" 10 ноября, компания Татьяны Навки передаст в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниям.

"Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат ... Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях. Поэтому я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения шоу в Москве в ДС "Мегаспорт" "Аленький цветочек" 10 ноября, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева", – говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее мы также писали, что друг Анастасии Заворотнюк заговорил о состоянии актрисы.

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