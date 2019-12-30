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Муж Анастасии Заворотнюк с дочерью вышел в эфир: видео

Петр Чернышев публично показал дочку Анастасии Заворотнюк

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Петр Чернышев с дочерью
Петр Чернышев с дочерью
Фото: Hellomagazine

Фигурист Петр Чернышев, муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, появился в московском "Дворце спорта" на ледовом шоу Татьяны Навки с годовалой дочерью.

На опубликованном в сети видео Татьяна Навка объявляет, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого Чернышев взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. "Многие в зале не смогли сдержать слез в этот момент", – указано в описании видео.

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О болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

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К слову, накануне состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки, где одну из главных ролей исполняет муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

Напомним, что недавно Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram. В сети сразу же заговорили о том, что супруг больной Анастасии Заворотнюк хочет развестись с ней. Ранее мы также писали, что семья Заворотнюк назвала журналистов "моральными уродами".

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