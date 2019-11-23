Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

На личной странице фигуриста в Instagram пропали все фото, включая совместные снимки с Анастасией Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На фоне слухов в сети о том, что якобы Анастасия Заворотнюк умерла от рака, а также о том, что муж актрисы Петр Чернышев уходит от нее, известный российский фигурист таки удивил неожиданным поступком. На его личной странице в Instagram пропали все фото, в том числе и с женой Анастасией Заворотнюк. Также Петр отписался от всех своих знакомых в социальной сети.

Страница Петра Чернышева в Instagram пуста

Такое решение Петр Чернышев никак не прокомментировал. При этом в официальном микроблоге Анастасии Заворотнюк фотографии с Петром никуда не делись.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Как отмечает издание Starhit, недавно фигурист появился на премьере шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербурге, где блистательно исполнил роль. При этом Чернышев выглядел изможденным. Постановщик шоу и близкая подруга семьи Татьяна Навка рассказала, что, несмотря на все трудности в жизни, Петр готов работать и будет принимать участие в последующих постановках.

Журналисты попытались выяснить у супруга Анастасии Заворотнюк подробности о состоянии ее здоровья, но Чернышев поспешил удалиться, чтобы прийти в себя после представления.

Напомним, ранее семья Анастасии Заворотнюк резко высказалась об Андрее Разине.

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