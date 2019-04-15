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Муж и дети поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения: трогательное видео

Дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри посвятили стихи звездной маме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения
Фото: instagram.com/maxgalkinru

15 апреля отмечает день рождения культовая артистка Алла Пугачева. Примадонна отмечает 70-летие. В честь праздника певица впервые за 10 лет даст грандиозный концерт. Кроме того, Алла Пугачева устроит закрытую вечеринку, и уже известен список гостей.

А с самого утра Примадонну с юбилеем поздравили муж Максим Галкин и младшие дети – двойняшки Лиза и Гарри. Галкин преподнес ей красивый букет цветов, а дети посвятили Пугачевой стихи и подарили собственные поделки. Трогательное видео поздравления появилось на странице Максима Галкина в Instagram.

"Любим, ценим! Оставайся, милая, всегда такой! Благодаря тебе мы живем", – мило произнесла Лиза. "Я твой сын, и значит буду рядом каждую минуту", – сказал Гарри.

"Довели мать до слез с утра", – признается Примадонна.

INSTAGRAM (@maxgalkinru) on

В комментариях к видео к поздравлениям присоединились звездные коллеги, серди которых Светлана Лобода, Анна Седокова, Лолита Милявская, Игорь Николаев, Лера Кудрявцева и другие.

В честь юбилея Аллы Пугачевой Сегодня.Lifestyle подготовили статью о любимых мужчинах Примадонны.

Смотрите видео о том, что детям Пугачевой и Галкина предсказывают яркое будущее:

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