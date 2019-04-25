Муж Ким Кардашьян хочет создать свою церковь

Артист хочет проповедовать с помощью музыки

Канье Уэст Фото: Getty Images

Известный американский рэпер и супруг теледивы и бизнесвумен Ким Кардашьян Канье Уэст удивил всех поклонников неожиданным решением – артист решил открыть собственную церковь.

"Он чрезвычайно увлечен своей верой и хочет более регулярно делиться ею с людьми. Он проводит много времени, изучая религию и молясь, и хочет поделиться своими открытиями", – сообщил изданию People источник, близкий к Уэсту.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: instagram.com/kimkardashian

"Он действительно хочет помочь людям, которые нуждаются в поддержке. Он понимает чувство подавленности и необходимости исцеления, вероятно, больше, чем большинство людей. Он верит в целительные силы музыки, но также верит, что Бог может вмешаться и исцелить людей и их проблемы", сказал инсайдер.

Источник из окружения Канье объяснил, что церковь, которую хочет создать артист будет "нетипичной церковью", также Уэст "собирается проповедовать с помощью музыки".

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

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