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Муж Ким Кардашьян создал говорящую голограмму ее покойного отца. До мурашек! (Видео)

Сегодня, 14:09

Получилось очень реалистично

Ким Кардашьян, которая недавно отметила свое 40-летие на острове со всей семьей, получила от супруга, 43-летнего Канье Уэста, необычный подарок: рэпер воссоздал образ умершего отца Ким – Роберта Кардашьяна.

Голографическая копия отца теледивы появилась на огромном экране в зале, где проходила вечеринка. Были воссозданы все детали: мимика, голос и движения покойного отца Кардашьян.

Он произнес торжественную речь, в которой сказал, что "очень скучает и безумно гордится Ким".

И внезапный момент: на записи Роберт говорит, что Ким –"сама-сама-самая невероятная женщина в мире", которая замужем за (внимание) "самым-самым-самым гениальным мужчиной в мире" – то есть Канье Уэстом. Ну, что ж, Канье подарил эту голограмму Ким, ему и решать было, что она будет говорить!

"С днем рождения, Ким, тебе сегодня 40, ты такая взрослая. Ты выглядишь прекрасно, как и в детстве", – говорит голограмма.

Голографический Роберт даже станцевал под их с Ким любимую песню, которую они слушали вместе, когда Кардашьян была еще маленькой.

"Я так горжусь тобой, и кем ты стала, Ким. Всей твоей тяжелой работой и всеми бизнесами, которые ты построила – они невероятны", – сказал "отец" Ким.

Ким Кардашьян и голограмма ее отца Роберта
Ким Кардашьян и голограмма ее отца Роберта
Фото: instagram.com/kimkardashian, Скриншот из YouTube

Также в монологе упоминается стремление Ким к познанию юриспруденции – отец Ким был адвокатом, как мы знаем. Также голографический отец Ким отметил, что "очень ценит" тот факт, что его дочь помнит свои армянские корни и поддерживает Армению в разгар конфликта с Азербайджаном.

Напомним, Ким Кардашьян показала, как надо выглядеть в 40 лет в бикини.

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