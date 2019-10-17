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Муж Лолиты Милявской официально подал на развод: все подробности

44-летний теннисист подал иск к московский суд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Лолита Милявская с Дмитрием Ивановым
Лолита Милявская с Дмитрием Ивановым
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

В начале июля 55-летняя певица Лолита Милявская заявила, что разводится со своим супругом, 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица прожила вместе со своим возлюбленным девять лет и расставание переживает сейчас очень тяжело. Теперь стало известно, что бывший возлюбленный официально подал иск в суд о разводе со звездой.

Смотрите видео о необычных причинах развода:

Согласно данным портала единого информационного пространства мировых судей Москвы, иск Дмитрий подал 7 октября. Для Лолиты Милявской это будет уже пятый развод. Певица еще в начале июля пояснила причину расставания тем, что супруги недостаточно работали над отношениями и вовремя не обратились за помощью психолога.

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Но совсем недавно в российских СМИ появилась информация о супружеской неверности со стороны 44-летнего спортсмена. Оказывается, у Дмитрия на протяжении последнего года была любовница – 40-летняя косметолог, с которой он проводил время, отдыхая за границей.

Напомним, что до этого бывший муж Лолиты назвал свою причину развода.

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