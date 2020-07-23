Муж покойной Жанны Фриске выплатит ее семье 7 миллионов рублей

Суд взыскал с Дмитрия Шепелева крупную сумму

Семья умершей от рака в 2015 году российской певицы Жанны Фриске по решению суда получит 7 миллионов рублей от бывшего супруга певицы Дмитрия Шепелева. Об этом сообщает "СтарХит".

В суде Дмитрий Шепелев представляет интересы их с Жанной семилетнего сына Платона — именно ребенок выступает ответчиком в этом деле. Родители Жанны Фриске с внуком не видятся, но иски на его имя подают.

"Судом удовлетворены исковые требования Владимира Фриске к Платону Шепелеву в лице законного представителя Дмитрия Шепелева о взыскании денежных средств. В пользу истца взыскано 7 миллионов 211 тысяч 071 рублей в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию денежных средств на основании решения Перовского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины — 44 тысячи 256 рублей", — заявила пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая.

Дмитрий Шепелев Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Отметим, что у Дмитрия Шепелева и семьи Жанны Фриске уже давно напряженные отношения. Разногласия начались после смерти артистки.

Спустя два года после смерти Жанны Дмитрий завел новые отношения. В 2017 году телеведущий познакомился с архитектором Екатериной Тулуповой – их дети ходили в один детский сад. С 2018 года Дмитрий проживает вместе с его сыном, Екатериной и ее дочкой.

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Ранее мы сообщали, что отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир отказывается возвращать долг за лечение своей звездной дочери. Также отец Фриске высказался о болезни Анастасии Заворотнюк.

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