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Муж попавшей в наркологическую клинику Легкоступовой опроверг слухи о коме певицы

Сегодня, 13:02

Юрий Фирсов прокомментировал госпитализацию жены

Сегодня, 11 августа, СМИ сообщили о срочной госпитализации звезды хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой. Артистка якобы впала в кому, после того, как ее нашли с пробитой головой в собственной квартире. Теперь же муж певицы, яхтсмен Юрий Фирсов, опроверг информацию о том, что его жена – в бессознательном состоянии. Об этом сообщает "СтарХит".

Юрий отметил, что Валентина действительно была госпитализирована, но сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Все произошло примерно дней восемь назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу, а в какую — не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!" — поделился яхтсмен со "СтарХитом".

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Фото: instagram.com/firsov_yury

Отметим, что ранее утверждалось, что супруги долго не выходили на связь. Певицу с мужем якобы нашла ее дочь в их квартире. Тело Валентины было в синяках. Артистку с супругом увезли в наркологическую клинику, после чего Фирсов сбежал, а Легкоступова впала в кому.

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