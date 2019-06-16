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Муж Сальмы Хайек и Бернар Арно не перечислили средства на восстановление Нотр-Дама

Самые богатые люди Франции не спешат отдавать деньги на реконструкцию собора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери
Фото: AFP

После пожара, случившегося в Нотр-Даме 15 апреля, в знаменитом соборе рухнула крыша, был уничтожен шпиль, однако реликвии удалось спасти. После страшной трагедии был объявлен сбор средств на восстановление памятника архитектуры, и многие люди пожертвовали свои деньги. Но далеко не все поспешили отдать сбережения для реконструкции храма.

Смотрите, как звезды отреагировали на пожар в парижском соборе Нотр-Дам:

Так, по информации AP, богатейшие люди Франции, которые вызвались пожертвовать средства ранее, до сих пор не отдали ни копейки в фонд на восстановление Собора Парижской Богоматери. Среди них муж известной актрисы Сальмы Хайек, бизнесмен Франсуа-Анри Пино и отец жениха модели Натальи Водяновой – Бернар Арно, являющийся президентом группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Оба пообещали пожертвовать 100 и 200 миллионов евро соотественно, однако до сих пор не выплатили ни евроцента.

Отметим, что представители Бернара Арно заявили, что "выплаты будут производиться по мере выполнения работ" по реконструкции храма.

Официальный представитель собора Андре Фино объяснил это тем, что, в отличие от простых граждан, пожертвовавших определенные суммы, миллиардеры хотят знать, на что будут потрачены их деньги, и не хотят просто платить зарплаты рабочим.

Напомним, что ранее мы писали, как будет выглядеть Нотр-Дам после реконструкции.

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