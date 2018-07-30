Мужа Ани Лорак уличили в измене – СМИ

Мужчину заметили в объятиях незнакомки в одном из ночных клубов

Ани Лорак с мужем Муратом и дочерью Софией. Фото: instagram.com/anilorak

Пока певица Ани Лорак восхищала всех своими нарядами на музыкальном фестивале "Жара", который прошел в Баку, ее муж Мурат проводил время в объятиях незнакомки в одном из киевских клубов. Об этом сообщает издание Super.

Как говорится в сообщении, весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь.

СМИ выяснили, что девушка, в компании которой муж Ани Лорак провел вечер, – это киевская тусовщица Яна Беляева, занимающаяся продажей одежды в Instagram.

Соответствующее видео появилось на официальной страничке издания в Instagram. Сама певица пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Публикация от SUPER (@super.ru) 30 Июл 2018 в 1:20 PDT

Напомним, Ани Лорак в коротком топе показала комплекс любимых упражнений. На странице в Instagram Лорак опубликовала ролик, на котором выполняет определенный комплекс упражнений, который позволяет ей поддерживать себя в форме. Ранее Ани Лорак поделилась семейными фотографиями с мужем и дочерью.

