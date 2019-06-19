Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мужчина моей мечты": жена MONATIK сделала трогательное признание

Ирина Демичева растрогала подписчиков Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:58
Жена Димы Монатика Ирина Демичева
Жена Димы Монатика Ирина Демичева
Фото: instagram.com/irinademicheva

Жена популярного украинского певца Димы Монатика, который 1 июня дал грандиозный концерт на НСК "Олимпийский", посвятила супругу очередной трогательный пост в социальной сети.

Смотрите также: в преддверии концерта Дима Монатик получил звезду на Аллее Славы

Не смотря на то, что Ирина Демичева очень редко делится фотографиями, да и особо социально неактивна, она на своей странице в Instagram опубликовала фото MONATIK из семейного архива. Снимок, который был сделан во время их совместного путешествия в Амстердам, звездная супруга сопроводила трогательными словами. 

Читайте также
Жена MONATIK публично призналась ему в любви

"Мужчина моей мечты", – написала Ирина под опубликованным фото. 

Скриншот из соцсети

Ранее мы также писали, что жена MONATIK Ирина Демичева публично призналась в любви звездному супругу и поблагодарила его за творчество.

К слову, среди знаменитых гостей концерта был замечен и действующий президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой и друзьями. Гарант не пытался скрыться от камер, а наоборот, весело приветствовал публику.

Отметим, на сцене с Димой Монатиком выступили Надя Дорофеева, alyona alyona, Нино Басилая и Lida Lee. Смотрите видео их невероятных выступлений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха Как готовился концерт MONATIK: LOVE IT ритм в цифрах Жена MONATIK показала подготовку к концерту: трогательное видео MONATIK представил долгоджанный альбом "LOVE IT ритм" LOVE IT ритм: MONATIK признался, что зрителей ждут сюрпризы
шоу-бизнес отношения супруга MONATIK Ирина Демичева
Реклама

Новости партнеров

В Сети появились фото репетиции похорон Бари Алибасова
В Сети появились фото репетиции похорон Бари Алибасова
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Популярные статьи

Сегодня, 12:28Fun

19 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:07Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Сегодня, 08:56Fun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

Сегодня, 08:29Fun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

Вчера, 20:51Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Вчера, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Вчера, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

17 июняШоу-бизнес

Лобода впервые прокомментировала конфликт с Лазаревым

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

Новости партнеров

Рассказ о родах: «На УЗИ меня ожидал неприятный сюрприз»
Рассказ о родах: «На УЗИ меня ожидал неприятный сюрприз»
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Дочь Михаила Ульянова: «Николай Крючков много употреблял»
Дочь Михаила Ульянова: «Николай Крючков много употреблял»
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Жена Лучкевича опубликовала фото, несмотря на запрет мужа
Жена Лучкевича опубликовала фото, несмотря на запрет мужа
Сын Наташи Королевой перестал скрывать девушку
Сын Наташи Королевой перестал скрывать девушку
Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь