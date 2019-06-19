"Мужчина моей мечты": жена MONATIK сделала трогательное признание

Ирина Демичева растрогала подписчиков Instagram

Жена Димы Монатика Ирина Демичева Фото: instagram.com/irinademicheva

Жена популярного украинского певца Димы Монатика, который 1 июня дал грандиозный концерт на НСК "Олимпийский", посвятила супругу очередной трогательный пост в социальной сети.

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Не смотря на то, что Ирина Демичева очень редко делится фотографиями, да и особо социально неактивна, она на своей странице в Instagram опубликовала фото MONATIK из семейного архива. Снимок, который был сделан во время их совместного путешествия в Амстердам, звездная супруга сопроводила трогательными словами.

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"Мужчина моей мечты", – написала Ирина под опубликованным фото.

Скриншот из соцсети

Ранее мы также писали, что жена MONATIK Ирина Демичева публично призналась в любви звездному супругу и поблагодарила его за творчество.

К слову, среди знаменитых гостей концерта был замечен и действующий президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой и друзьями. Гарант не пытался скрыться от камер, а наоборот, весело приветствовал публику.

Отметим, на сцене с Димой Монатиком выступили Надя Дорофеева, alyona alyona, Нино Басилая и Lida Lee. Смотрите видео их невероятных выступлений.

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