Мужчины из фильма "Покидая Неверленд" вновь судятся с наследным фондом Майкла Джексона

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак подали в суд на наследный фонд короля поп-музыки

Майкл Джексон Фото: Getty Images

Скандал вокруг провокационного фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд", который вышел на HBO в начале года не утихает до сих пор. После резонансного выхода фильма управляющие состоянием короля поп-музыки выступили с заявлением, что фильм "Покидая Неверленд" не откровение Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака, а их попытка вытянуть деньги из наследников Джексона, и HBO им в этом помог.

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Отметим, что в фильме своими историями поделились двое мужчин Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, которые обвинили поп-короля в растлении малолетних и сексуальном насилии. Интересно, что они даже пытались судиться с наследниками Джексона, но их иск 2017 года был отклонен.

Майкл Джексон Фото: Getty Images

Причиной стал срок давности. Теперь благодаря новым законам штата Калифорния, в яких срок давности преступлений, связанных с насилием над детьми, был изменен, Робсону и Сейфчаку выпал шанс призвать своих обидчиков к ответственности.

По информации портала TMZ, обвинители Джексона подали в суд на его наследный фонд и в этот раз намерены довести до конца дело о сексуальном насилии со стороны исполнителя. Первые слушания по делу состоятся уже на этой неделе. Суду присяжных придется разбираться, действительно ли мужчины в детстве пострадали от Джексона и есть ли у наследного фонда поп-короля весомые контраргументы. Представители Джексона пока не комментируют ситуацию.

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