Музыканта R Kelly обвинили в домогательствах и насилии

Жертва рассказала, что музыкант угрожал и унижал ее, а также заразил венерическим заболеванием

R Kelly. Фото: Getty

Тема сексуальных домогательств просто нахлынула в мир шоу-бизнеса после того, как известного американского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в этом.

Недавно стало известно, что музыканта Роберта Сильвестра Келли, известного под псевдонимом R Kelly, также обвинили в сексуальных домогательствах и насилии. Девушка по имени Фейт Роджерс обвинила артиста и даже уже подала иск в суд Манхэттена, пишет CNN.

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По данным телеканала, 20-летняя Роджерс заявила о том, что R. Kelly склонил ее к интимной связи, угрожал и унижал ее. Девушка также утверждает, что музыкант заразил ее венерическим заболеванием. Представители музыканта пока не прокомментировали обвинения в его адрес.

Напомним, на днях появилась новость, что 59-летнего французского режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании. Предполагается, что это 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой, снявшаяся в недавно вышедшем фильме Бессона "Валериан и город тысячи планет".

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