Музыканты группы Queen богаче королевы Елизаветы II

Причиной этому стал фильм "Богемная рапсодия"

Группа Queen и Адам Ламберт Фото: instagram.com/officialqueenmusic

Состояние известных музыкантов легендарной группы Queen, которая выступила на церемонии награждения кинопремии "Оскар" вместе с Адамом Ламбертом, за последний год увеличилось настолько, что превысило состояние британской королевы Елизаветы II. Об этом пишет The Times.

Причиной тому стал кассовый успех нашумевшего биографического байопика "Богемная рапсодия". Фильм увеличил совместное состояние Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона до 445 миллионов фунтов. Таким образом, их совокупное богатство впервые оказалось больше, нежели у королевы Британии.

По информации The Sunday Times Rich List, богатство 93-летней Елизаветы II исчисляется 370 миллионами фунтов стерлингов.

Напомним, голливудский актер Рами Малек был награжден престижной премией "Золотой глобус" за лучшую работу актера в драме про легенду рока Фредди Меркьюри в биографическом фильме "Богемная рапсодия". Поддержать его пришли знаменитые музыканты легендарной группы Queen гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор.

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