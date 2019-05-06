Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Музыканты группы Queen богаче королевы Елизаветы II

Причиной этому стал фильм "Богемная рапсодия"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:29
Группа Queen и Адам Ламберт Фото: instagram.com/officialqueenmusic
Группа Queen и Адам Ламберт
Фото: instagram.com/officialqueenmusic

Состояние известных музыкантов легендарной группы Queen, которая выступила на церемонии награждения кинопремии "Оскар" вместе с Адамом Ламбертом, за последний год увеличилось настолько, что превысило состояние британской королевы Елизаветы II. Об этом пишет The Times.

Причиной тому стал кассовый успех нашумевшего биографического байопика "Богемная рапсодия". Фильм увеличил совместное состояние Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона до 445 миллионов фунтов. Таким образом, их совокупное богатство впервые оказалось больше, нежели у королевы Британии.

По информации The Sunday Times Rich List, богатство 93-летней Елизаветы II исчисляется 370 миллионами фунтов стерлингов.

Напомним, голливудский актер Рами Малек был награжден престижной премией "Золотой глобус" за лучшую работу актера в драме про легенду рока Фредди Меркьюри в биографическом фильме "Богемная рапсодия". Поддержать его пришли знаменитые музыканты легендарной группы Queen гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Леди совершенство: новый выход Елизаветы II в небесно-голубом платье День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве
Елизавета II queen Фредди Меркьюри Богемная рапсодия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли
Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Популярные статьи

Сегодня, 13:34Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

Вчера, 14:36Техно

Не хуже iPhone: назван самый лучший китайский смартфон

Вчера, 13:05Шоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения 2019": что случилось

Вчера, 06:31Психология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяШоу-бизнес

"Мисс Уругвай – 2006" нашли мертвой в отеле: подробности

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяFun

Радоница 2019: традиции и приметы

4 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

4 маяFood

Как приготовить киш: ТОП-5 рецептов для весеннего пикника

4 маяFood

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

3 маяTravel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

3 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбам полезно отправиться на шопинг, а Львов попросят о помощи

Новости партнеров

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Известно, как именно дочка Алсу победила в конкурсе «Голос.Дети»
Известно, как именно дочка Алсу победила в конкурсе «Голос.Дети»
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Дружина Алвеса поділилася спокусливими фото в бікіні. Фото
Дружина Алвеса поділилася спокусливими фото в бікіні. Фото
36-летняя Надежда Мейхер показала лицо без макияжа
36-летняя Надежда Мейхер показала лицо без макияжа
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка