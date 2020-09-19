"Мы были к этому готовы": бывший муж Славы Каминской рассказал о причине их развода

По словам Эдгара, ему не хватало спокойствия

С момента развода Славы и Эдгара Каминских прошло больше года, но о причинах их разрыва до сих пор ходят самые разные слухи. В одном из интервью участница "НЕАНГЕЛОВ" заявила, что не знает, почему ее бывший муж ушел из семьи, в то время, как пластический хирург утверждает обратное.

Эдгар Каминский в интервью для шоу "Без комплексов", опубликованном в YouTube, прокомментировал свой развод с исполнительницей. По его словам, Слава знает причину развода, тем более, что конфликт между ними назревал давно.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским Фото: instagram.com/babaslavka

"Слава все понимает. Она помнит все эти моменты, где это происходило – последняя стычка, после которой мы поняли, что мы не будем вместе и все-таки нужно расходиться, мы были не в Украине... Я уже понимал, что это сложно. Мне в моей профессии нужно спокойствие", – рассказал Каминский.

Читайте также: Слава и Эдгар Каминские воссоединились на отдыхе в Одессе

Эдгар отметил, что они со Славой часто ссорились на почве ревности, и что это не должны видеть их дети. Кроме того, пара давно обсуждала развод.

"Это была не первая подача (на развод. – Ред.). Мы это обсуждали, оба были к этому готовы, это было обоюдно. Не было такого, что я внезапно взял и ушел", – добавил экс-возлюбленный Каминской.

Эксклюзивное интервью с Эдгаром Каминским смотрите в сюжете:

Накануне Слава Каминская поделилась теплыми фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях с ним.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться