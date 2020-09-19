Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мы были к этому готовы": бывший муж Славы Каминской рассказал о причине их развода

Сегодня, 13:24

По словам Эдгара, ему не хватало спокойствия

С момента развода Славы и Эдгара Каминских прошло больше года, но о причинах их разрыва до сих пор ходят самые разные слухи. В одном из интервью участница "НЕАНГЕЛОВ" заявила, что не знает, почему ее бывший муж ушел из семьи, в то время, как пластический хирург утверждает обратное.

Эдгар Каминский в интервью для шоу "Без комплексов", опубликованном в YouTube, прокомментировал свой развод с исполнительницей. По его словам, Слава знает причину развода, тем более, что конфликт между ними назревал давно.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Фото: instagram.com/babaslavka

"Слава все понимает. Она помнит все эти моменты, где это происходило – последняя стычка, после которой мы поняли, что мы не будем вместе и все-таки нужно расходиться, мы были не в Украине... Я уже понимал, что это сложно. Мне в моей профессии нужно спокойствие", – рассказал Каминский.

Читайте также:
Слава и Эдгар Каминские воссоединились на отдыхе в Одессе

Эдгар отметил, что они со Славой часто ссорились на почве ревности, и что это не должны видеть их дети. Кроме того, пара давно обсуждала развод.

"Это была не первая подача (на развод. – Ред.). Мы это обсуждали, оба были к этому готовы, это было обоюдно. Не было такого, что я внезапно взял и ушел", – добавил экс-возлюбленный Каминской.

Эксклюзивное интервью с Эдгаром Каминским смотрите в сюжете:

Накануне Слава Каминская поделилась теплыми фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях с ним.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Cardi B разводится с рэпером Offset спустя три года после свадьбы Солист Little Big разводится с женой: супруги назвали причину в видеообращении Снежана Онопко рассказала, почему не смогла уйти от мужа-абьюзера раньше
развод Слава Каминская Эдгар Каминский
Реклама

Новости партнеров

Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом

Популярные статьи

Сегодня, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Овна ждет благоприятный день в делах, а Тельцу нужно научиться балансировать

Вчера, 22:01Шоу-бизнес

Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму

Вчера, 19:30Стиль

Сама элегантность: королева Летиция появилась на публике в лаконичном синем платье

Вчера, 17:58Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм попала в скандал, опубликовав видео с оголенным бюстом модели

Вчера, 17:31Техно

Смартфоны Huawei массово скупают – в чем причина

Вчера, 15:23Стиль

Голубое платье с орнаментом: Иванка Трамп в нежном аутфите испекла кубинский хлеб

Вчера, 13:50Events

Еврейский Новый год: поздравления в прозе, стихах, картинках и смс

Вчера, 12:15Events

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

Вчера, 05:55Видео дня

Необычный эксперимент. Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и показал результат

Вчера, 05:44Психология

Гороскоп на сегодня 18 сентября: Весов ждет насыщенный день, а Скорпиона – искушения

17 сентябряВидео дня

Мужчина поймал самую быструю акулу-мако весом в полтонны – это новый рекорд. Видео

17 сентябряШоу-бизнес

"У меня было мало друзей": Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

17 сентябряФото дня

Обезьяна украла у студента телефон и весь день делала селфи. Вот они: фото, видео

17 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

16 сентябряFood

Выбираем свеклу правильно: какую лучше купить и как готовить

16 сентябряШоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Світлана Лобода нарешті показала дорослу доньку: "Дивне дитя"
Світлана Лобода нарешті показала дорослу доньку: "Дивне дитя"
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Украинская Кардашьян забыла про стыд, хвастаясь сочными формами
Украинская Кардашьян забыла про стыд, хвастаясь сочными формами
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри
Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри
Известная певица в эротическом белье взбудоражила сеть
Известная певица в эротическом белье взбудоражила сеть

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять