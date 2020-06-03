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"Мы должны не молчать об этом": alyona alyona рассказала о своем отношении к акциям протестов в США

Сегодня, 15:38

Знаменитая реперша объяснила, почему не опубликовала черную картинку

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая трансформировалась в куклу Barbie в новом фото-коллаже, поделилась с подписчиками своим мнением о ситуации с массовыми протестами в США.

Во вторник, 2 июня, многие знаменитости и популярные бренды поддержали акцию против расизма #blackouttuesday и опубликовали фото пустого черного квадрата. В этот день популярная артистка alyona alyona записала видео обращение, в котором объяснила, почему не разместила черную картинку, хотя тема американского движения ей близка.

"Однако пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин и убивать детей, я считаю, что мы должны не молчать об этом и говорить о том, что наболело у нас", – сказала реперша.

alyona alyona показала любимые позы в йоге – смотрите сюжет:

Таким образом alyona alyona напомнила поклонникам о случаях, которые устроили настоящий резонанс в Украине. В частности, речь шла о пострадавшей от насилия в Кагарлыке и других ситуациях произвола полиции.

alyona alyona призвала подписчиков не умалчивать о таких проблемах и поднимать их в обществе.

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Ранее мы рассказали, что от массовых протестов в Лос-Анджелесе пострадал кинотеатр Квентина Тарантино.

В апреле этого года alyona alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперов мира, а также оказалась в списке Forbes – рэпершу включили в список Celebrities.

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