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"Мы достаточно пошлые люди": невеста Виктора Павлика поделилась интересными фактами об их семье

Сегодня, 12:30

Певец любит стирать свои вещи, а Екатерина заведует финансами

Знаменитый певец Виктор Павлик и его 25-летняя невеста Екатерина Репяхова одна из самых гармоничных пар украинского шоу-бизнеса. Пандемия внесла коррективы в планы звездной пары, и Виктор Павлик и Екатерина перенесли свадьбу, которая изначально была запланирована на 10 июня. Однако карантин не повлиял на отношения будущих супругов, ведь они все свободное время проводят вместе.

Екатерина Репяхова раскрыла некоторые любопытные факты об их с Виктором Павликом молодой семье. Оказалось, что финансовыми вопросами заведует сама девушка. Виктор Павлик не знает точную сумму, которую они заработали за месяц. Кроме того, у них в семье не разделены обязанности. Артист всегда с удовольствием готовит, если у его невесты нет настроения.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

"ВП не любит гулять, просто прогуливаться пешком. Мне это не очень нравится, но пришлось смириться", – написала Екатерина Репяхова в Instagram.

Любопытно, что Виктор Павлик предпочитает сам стирать свои вещи и иногда может даже постирать носки своей невесты.

"ВП всегда ругается, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений. Он считает, что женщине достаточно одной курточки в зиму, я считаю минимум три и ещё плюс шуба. С обувью тоже самое, он считает что хватит двух пар на сезон, ну а у меня их хотя бы 5-6. Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже одеваю. Потом говорю: да это ж старое, ты что забыл", – делится невеста Виктора Павлика.

Смотрите в сюжете, как проходил карантин Виктора Павлика и Ольги Сумской:

"Мы с ВП достаточно пошлые люди. Вряд ли кто-то это поймёт, но шуточки у нас ещё те". – пишет Екатерина.

Екатерина и Виктор выглядят лучезарно не только не фотографиях, но и в жизни. По словам невесты артиста, они редко ругаются, а если и ссорятся, то не зацикливаются на этом.

Ранее невеста Виктора Павлика поделилась судьбоносной историей их знакомства.

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