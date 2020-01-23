"Мы не ругались": Владимир Остапчук прокомментировал развод с Еленой Войченко

Шоумен также поделился главным достижением за 12 лет брака

Владимир Остапчук и Елена Войченко Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Заявление о разводе известного украинского шоумена Владимира Остапчука с супругой повергло публику в шок. Владимир решил поставить точку после 15 лет отношений и 12 лет брака. А недавно на своей странице в Instagram телеведущий признался, что они до сих пор находятся в процессе развода.

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Несмотря на такое решение, по словам Остапчука, они не ругались с супругой. Об этом он сообщил в Instastories, отвечая на вопросы фолловеров. Также он отмечает, что самое главное достижение этих отношений – их дети: дочь Эмилия и сын Эван-Александр, с которыми Владимир часто путешествует.

"Мы не ругались. Мы разошлись и сейчас в процессе развода. Но у нас всегда будут теплые воспоминания и главное достижение этих отношений – прекрасные детки", – пишет Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме того, шоумен отметил, что поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо — все это время помогали ему уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Он благодарит супругу за мудрость и терпение. "Но пришло время идти дальше по-новому" – эта фраза стала завершением не только его поста, но и отношений с супругой.

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