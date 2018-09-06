"Мы понимаем друг друга без слов": Эмма Стоун сделала признание о Райане Гослинге

Актриса назвала Райана "дорогим, прекрасным другом" и призналась, что не представляет свою жизнь без него

Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"

Голливудская актриса Эмма Стоун, которую заподозрили в отношениях с Джастином Теру, призналась в своих чувствах к коллеге по фильму-мюзиклу "Ла-Ла Ленд" Райану Гослингу. Во время пресс-конференции на кинематографическом фестивале в Колорадо актриса назвала Райана "дорогим, прекрасным другом" и призналась, что не представляет свою жизнь без него, сообщает издание People.

"Я не могу даже представить, какой была бы моя жизнь без Райана. Он особенный. Это так меня трогает. Он очень талантливый и замечательный человек, с которым работать – одно удовольствие. Он очень дружелюбный и всегда заинтересован в процессе. Он меня многому научил, например, как быть щедрой", – рассказала актриса.

Отметим, что с Гослингом Эмма снялась уже в трех фильмах – "Охотники на гангстеров" (2013), "Эта дурацкая любовь" и "Ла-Ла Ленд".

"Я не могу даже представить, какой была бы моя жизнь без Райана", – заключила актриса.

Кроме того, западные СМИ пишут, что такие слова Эммы подогрели ревность жены Райана актрисы Евы Мендес. При этом ходят слухи, что Ева снова беременна.

Напомним, в сети появился первый трейлер исторического триллера "Фаворитка" с Рэйчел Вайс и Эммой Стоун в главных ролях.