Работа со звездой: что остается за кадром

В гостях у NK: команда артистки рассказала, какова Настя в работе, что они всегда держат для нее в заначках

Настя Каменских Фото: пресс-служба

Система продвижения в шоу-бизнесе таит в себе много секретов. Но не каждая звезда любит делиться подробностями, как она покоряет вершины, а главное — кто, кроме нее самой, стоит за успехом. А вот певица NK, она же Настя Каменских, наоборот — с радостью откликнулась на предложение "Сегодня" рассказать о том, что обычно остается за кадром, и даже познакомила нас со своей командой. Информационным поводом для этого материала послужила дата в календаре: 28 июля пиар-менеджеры всего мира отмечали свой профессиональный праздник.

Настя Каменских составила список того, что она хочет сделать за лето – смотрите видео:

Офис. Место, где Настя Каменских со своей командой NICE2CU трудится над созданием сольного проекта NK, находится в столичном бизнес-центре, между станциями метро "Лыбедская" и "Дворец Украина". Помещение больше напоминает уютную квартиру в стиле хай-тек и минимализма: стены выкрашены в белый цвет, в гостиной, то есть приемной — уютный диван, а на широких подоконниках лежат подушки, сидя на которых сотрудники компании ведут переговоры.

Место рождения идей. Здесь команда собирается вместе и устраивает мозговые штурмы.

"Наш офис я выбирала сама, основываясь на энергетике в помещении. Но как вы заметили, здесь нет ничего вычурного", — рассказывает "Сегодня" Настя. На стенах — различные мотивирующие фразы, причем большая часть на английском и испанском языках".

Брейнштормы на пуфах. По словам певицы, мозговые штурмы с ее командой у них происходят постоянно: "Даже на выездах и во время съемок. Мы делаем это не только в офисе на пуфах, но и в гримерках, на улице, и даже у меня дома". Обычно по понедельникам составляется план работы на предстоящую неделю, а в пятницу происходит разбор полетов. По каждому конкретному проекту (съемки клипа, премьера песни) в мессенджерах создается отдельная группа для переписки, в которой участвуют все задействованные сотрудники.

Главными координаторами в команде являются две девушки — Илона Пашкевич и Валерия Коваль. "Мы сопровождаем артиста на всех этапах творчества, начиная от коммуникации со СМИ и контроля за соцсетями и заканчивая исполнительным менеджментом", — рассказывают девушки.

Главный координатор Валерия Коваль Фото: Сегодня Главный координатор Илона Пашкевич Фото: Сегодня Валерия и Анна. Также занимаются продвижением певицы NK. Фото: Сегодня NK c Илоной и Валерией Фото: Instagram 1/4

Административными вопросами в команде NK занимается Владимир Пашкевич: он находится с Настей на концертах и гастролях, следит за выполнением райдеров.

Настя Каменских с админдиректором Владимиром Фото: Instagram.com

Процесс. "Изначально Настя показывает нам демоверсию будущей песни, записанной еще в сыром варианте, — рассказывает Валерия. — Далее мы вместе продумываем, как правильно ее представить публике. То есть еще на этапе дорабатывания песни мы уже пишем стратегию продвижения — каким будет клип, когда лучше сделать премьеру. Например, когда мы работали над хитом "Попа, как у Ким", мы сразу понимали, что это вирусный продукт формата YouTube, поэтому в видео есть много отсылок к блогерству". В итоге у клипа — почти 38 миллионов просмотров.

Работа со СМИ. Обычно свои интервью артистка не согласовывает, полагаясь на свою команду. "Недавно я общалась с мексиканскими СМИ. В итоге за три часа дала по скайпу восемь интервью на испанском языке! Пока это мой личный рекорд", — признается певица.

Однажды за три часа Настя дала 8 интервью на испанском языке

Не так давно креативная компания выросла из пресс-службы NK, и теперь сопровождает и других артистов — занимается продвижением ведущего Владимира Остапчука и победителей "Х-фактора", группы ZBS band (на проекте Настя была у них наставником). "Настя задает темп всей команде и постоянно жалуется на то, что в сутках всего 24 часа. А еще она невероятно пунктуальный артист. Никогда не опаздывает, а после концерта собирается даже быстрее, чем участницы ее балета. Иногда мы ей напоминаем, что нужно успевать наслаждаться результатами проделанной работы, а не все время спешить. Даже после сольного концерта, только зайдя за кулисы, Настя сразу начинает обсуждать, что нам предстоит завтра", — говорит Илона Пашкевич.

Подробности райдера NK и ее любимые блюда

Поклонники артистки знают, что Настя уже несколько лет придерживается правильного питания. Более того: при таком напряженном графике, как, например, 12-часовые съемки в павильоне, ее команда внимательно следит за тем, чтобы певица вовремя поела: "Это наша обязанность — следить за графиком съемок. Но иногда мы просим продюсеров шоу сделать короткий перерыв, чтобы Настя быстро перекусила". Вне съемок и гастролей артистка обычно сама собирает судочки с едой, а не питается в ресторанах. В основном, как мы узнали, она предпочитает гречку, курицу, рыбу и овощи. В райдере у артистки также мы не нашли особых излишеств. Разве что кофе только определенной марки, авокадо и кокосовое молоко вместо коровьего. "А еще у нас с собой всегда имеется "заначка" в виде орешков. Самые любимые у Насти — миндаль", — говорят ее помощницы.

32-летняя певица Настя Каменских Фото: пресс-служба

Настя Каменских: "Сама уговариваю свою команду больше отдыхать"

В перерыве между съемками "Х-фактора" певица Настя Каменских откровенно рассказала "Сегодня", почему решила стать сама себе продюсером, как набирала свою команду и какие специалисты ей еще нужны, а также о том, почему отказалась пиариться на собственной свадьбе.

— Настя, не многие звезды называют сотрудников своей компании членами семьи. Почему вы выбрали именно такую формулировку?

— А потому что мы действительно одна большая дружная семья. Более того: все люди в моей команде появились абсолютно не случайно. Я их себе наколдовала! Ведь именно о таких людях в своем окружении я всегда мечтала. Вы сами знаете, я уже давно в шоу-бизнесе. Когда мне захотелось попробовать самостоятельно развивать свою карьеру, я решила создать собственную креативную компанию, которую назвала NICE2CU. Это не продюсерский центр, не школа талантов, а сообщество креативных людей. Сами себя мы называем также NK- team, а наших поклонников — NK-family.

— Когда вы набирали себе команду, для вас был больше важен человеческий фактор или предыдущий опыт работы?

— Для меня было важно все. (Смеется. - Ред.) Сейчас в нашем офисе работают пять человек — это если не считать концертную команду и участниц балета. У всех ребят есть профильное образование, причем полученное не только в Украине. Для меня это важно, ведь мы нацелены на западный рынок и развитие проекта NK за рубежом. Вся команда владеет английским языком, а некоторые — и вторым иностранным.

Я сама решила создать свою креативную команду

— Настя, а какая вы начальница?

— Я терпеть не могу маркеры "продюсер" и "директор". Поэтому скажу так: я — заводила нашей компании. Каждый человек в моей компании сам распределяет, за что он ответственен. Но по итогу мы все вместе создаем проект под названием NK. То есть мы все — директора. И поверьте, в нашей команде нет такого, что я — начальник, а ребята — мои подчиненные.

Команда Насти Каменских Фото: Instagram.com

— Вы очень строги к себе, а к подчиненным? Штрафуете их за что-то?

— Никогда! Я вообще считаю, что такого не должно быть в работе. Если у самого человека нет желания работать и идти вперед, зачем его заставлять это делать? Он должен сам понять, что занимает чье-то место, и уйти. Каждый человек в моем коллективе горит и кайфует от того, что он создает. Не буду скрывать: мы — большие трудоголики. Больше того, иногда я буквально умоляю ребят не приходить на работу, если они приболели или им рожать через неделю. (Смеется. - Ред.) И иногда это становится даже проблемой — что я уговариваю свою команду побольше отдыхать, а они не хотят. Мои сотрудники, в первую очередь, мои единомышленники. Кумовством мы еще не связаны, но каждое воскресенье стараемся собираться вместе. Мне с ними классно — и работать, и дружить.

— Ну хорошо, штрафов нет. А хоть премии?

— А вот они бывают. (Улыбается. - Ред.) Например, за какие-то удачные рекламные проекты или пакет каких-то выступлений. А вообще мне кажется, ребята в нашей компании достаточно получают, я не считаю себя скупой в этом плане. Вообще команда и люди — это самое главное в любом проекте. Но, увы, многие этого до сих пор не понимают. Все любят называть себя суперначальниками. Бьют себя в грудь, что именно они — главные во всем, при этом со своими подчиненными обращаются неуважительно. Это огорчает. Если бы не было моей команды, не было бы и меня. Звезда — это всегда только верхушка айсберга. А на вершину ее поднимает окружение.

— Ваши действия, когда вы видите очередную о вас новость в интернете, которая не соответствует действительности?

— Мои девочки настолько щепетильны, что такие новости до меня даже не доходят. То есть они сами мониторят все упоминания в интернете. Я таким уже давно не занимаюсь.

— Почему вы отказались пиариться на своей свадьбе?

— Мы приняли такое решение совместно с Лешей, потому что хотели оставить этот интимный момент для себя. У нас целая жизнь впереди, поводов для обложек еще будет миллион! А такое событие — только раз в жизни. Правда, вместе с тем для наших поклонников мы публиковали фото в Instagram.

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась 23 мая Фото: instagram.com/kamenskux

— Ну, журналисты явно уговаривали вас передумать. Какую максимальную сумму предлагали за обложку?

— Даже если бы предложили миллион, мы бы не согласились, поверьте. Нам такие невероятные деньги предлагают, чтобы мы снова выступили в дуэте "Потап и Настя"! Но мы все равно не соглашаемся, потому что приняли однажды решение поставить этот проект на паузу.

Если бы предложили миллион, мы бы не согласились

— Помимо творчества вы занялись бизнесом, выпустили спортивную одежду под своим брендом. Планируете и дальше что-то в этой сфере?

— Проект NKsport только в начале своего пути. У нас успешные результаты, и я горжусь, что мы создаем это в Украине. У нас огромные планы в этом направлении, и в новом сезоне мы вас точно удивим.

— А кто помогает вам создавать образы?

— Я люблю экспериментировать с образами и задавать смелые тренды. Над концертным гардеробом и нарядами для мероприятий мы совместно трудимся с командой стилистов, и тщательно прорабатываем каждую деталь: от вариантов кроя и расцветок до разнообразия аксессуаров. К каждому образу я продумываю идеи макияжа, дорабатываю их вместе с любимой командой визажистов, которые его затем воплощают.

— Видела объявление на вашем сайте, что вы ищете в команду двуязычного копирайтера. Вы его уже нашли?

— Во время поисков нужных людей я обратила внимание, что зачастую людей сразу интересует только зарплата. И это немного удивляет. Люди хотят иметь много денег, причем сразу, но работать при этом никто не хочет. А такого не бывает. Я пахала и вкалывала всю жизнь, чтобы достичь этого уровня. Деньги не свалились на меня с воздуха. Касательно вакансий — мы всегда открыты к крутым специалистам. Мы подбираем людей тщательно, и в нашу команду действительно сложно попасть. Я ищу себе идейных трудоголиков.

Также недавно Настя Каменских и Потап поделились совместными фото, на которых супруги позируют на роскошной белой яхте во время морской прогулки. До этого Потап признался, какая Настя Каменских дома.

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