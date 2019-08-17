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"Мы прошли через огромную боль": Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семью

Звезда "Беверли Хиллз, 90210" разоткровенничалась на тему отношений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти
Фото: Getty Images

Актриса Шеннен Доэрти, которая недавно вернулась на экраны в перезагрузке некогда популярного сериала "Беверли Хиллз, 90210", откровенно рассказала о семейной жизни и как продолжительная борьба с раком повлияла на ее отношения с мужем. 

О служебных романах звезд смотрите в коротком ролике:

В интервью изданию People Шеннен Доэрти призналась, что болезнь укрепила любовь и взаимопонимание между актрисой и ее возлюбленным Куртом Исваринком.

"Рак укрепил наш брак. Теперь мы с Куртом ценим друг друга гораздо больше. Дело не в том, что наш брак раньше был недостаточно хорошим. Но мы точно прошли через огромную боль. Сейчас мы не позволяем себе злиться друг на друга", – поделилась звезда "Зачарованных".

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Актриса подчеркнула, что болезнь влияет не только на того, кто болеет, но и на того, кто рядом.

"Те, кто думает, что рак меняет только того, кто им болеет, сильно ошибаются. Рак меняет всех людей в вашей жизни. Так было и с нами. Сейчас мы оба смотрим на жизнь по-другому", – сказала Шеннен.

Ранее Шеннен Доэрти призналась, почему играет в ребуте "Беверли-Хиллз, 90210".

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