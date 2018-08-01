"Мы просто переспали": Мила Кунис призналась, как начались отношения с Эштоном Катчером

Актеры знакомы уже 20 лет, но пережили судьбу своих героев в фильмах

Мила Кунис. Фото: AFP

Голливудская актриса Мила Кунис, которая приезжала в Украину, рассказала о том, как завязывались их отношения с нынешним мужем Эштоном Катчером. По словам актрисы, все началось для них банально – с постели. Об этом она рассказала в интервью порталу Armchair Expert.

При этом известно, что актеры знакомы уже 20 лет. Они вместе работали на проекте "Шоу 70-х", когда Миле было 14 лет, а Эштону 20. Тогда они играли по сценарию влюбленных и даже целовались.

"Удивительным было то, что я засмотрелась на парня, которого знала всю жизнь. В итоге мы просто переспали с Эштоном. В общем, все получилось, как в фильме "Секс по дружбе", где я снялась. А Эштон снялся в похожей картине – "Больше чем секс". Мы повторили в жизни истории из наших фильмов", – отметила Кунис.

Как оказалось, традиционного романтического периода с конфетами и цветами у пары не было. При этом сама Мила не хотела продолжения отношений, в то время, как Эштон Кутчер настоял и предложил актрисе жить вместе.

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Напомним, Мила Кунис открыто рассказала о расставании с актером, звездой фильма "Один дома" Маколеем Калкиным, с которым она встречалась с 2002 по 2010 год.