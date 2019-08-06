"Мы сделали это": Хайди Клум поделилась свадебными фото у алтаря

Влюбленные целуются на фоне белого алтаря в Италии

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее 29-летний возлюбленный гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились во второй раз. Сразу после церемонии бракосочетания в сети появились первые фото с торжества и только сегодня сама невеста поделилась первым кадром у алтаря посреди Средиземного моря.

Хайди Клум и Том Каулитц поженились в Италии. Детали в сюжете:

На опубликованном снимке в роскошном подвенечном платье Хайди Клум целуется у алтаря со своим супругом Томом Каулитцем, который также облачен в белый праздничный костюм. Стоит отметить, что церемония прошла на знаменитой яхте Christina O, на которой ранее состоялись предсвадебные вечеринки легендарной Грейс Келли и короля Монако Ренье.

5 Авг 2019 в 6:11 PDT INSTAGRAM (@heidiklum)

"Мы сделали это! Мистер и миссис Каулитц", – трогательно подписала фотографию Хайди Каулитц.

Напомним, что накануне Хайди и Том отгуляли предсвадебную вечеринку на этом же судне. На остров Капри пара отправилась вместе со своими близкими, а также с командой рабочих, которые украшали яхту и подготовили ее для праздника.

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