"Мы создали историю любви": Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером

Голливудская звезда сделала признание

Брэдли Купер и Леди Гага Фото: AFP

Голливудская актриса и певица Леди Гага украсила обложку декабрьского номера известного журнала и дала откровенное интервью. После неожиданного признания о том, что звезда была изнасилована в 19 лет, знаменитость также рассказала об отношениях между ней и Брэдли Купером.

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Отметим, что после совместной работы в киноленте "Звезда родилась" в СМИ появились слухи о романе главных героев – Леди Гаги и Брэдли Купера. Поговаривали, что актер ушел от возлюбленной Ирины Шейк из-за новых чувств к певице. Сама звезда тоже подливала масла в огонь неоднозначными комментариями. Но теперь, когда страсти утихли, Гага расставила все по местам, рассказав журналу Elle правду.

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"Я абсолютно согласна с ним, что если бы между нами что-то было, то мы бы не смогли так смотреть друг на друга за тем роялем на сцене. Откровенно говоря, я думаю, пресса очень глупая. Мы создали эту историю любви. Я как артистка и актриса хотела, чтобы люди поверили, что мы влюблены. И мы хотели, чтобы люди почувствовали это на "Оскаре". Мы хотели, чтобы эмоция ощущалась через камеры. И мы усердно работали над этим в течение нескольких дней. Это было представление", – развеяла все мифы об их романе Леди Гага.

Напомним, недавно Леди Гага довольно необычно прокомментировала свое расставание с женихом. Также ранее популярную певицу обвинили в плагиате хита Shallow.

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