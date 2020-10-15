"Мы видели дыньки": Cardi B засветила голую грудь и игрушки из секс-шопа. Сеть отреагировала

Эти фото подписчики Cardi B будут помнить еще очень долго

Знаменитая американская реп-исполнительница Cardi B, которая недавно примерила платье от украинского дизайнера, на днях с размахом отметила свое 28-летие. Настолько классно отметила, что в Instastories после вечеринки (и нескольких бокалов алкоголя) она стала публиковать фото, которые она явно не хотела бы публиковать.

Снимки артистка позже удалила, но, как говорится, "увиденное не развидеть", и поклонники Cardi до сих пор бурно реагируют на фото, а сама артистка делает вид, что ничего не случилось.

Скриншот: Telegram-канал "Только никому"

Она постит видео и фото с празднования, благодарит всех за поздравления, говорит, что праздник был незабываемым, но в комментариях ей не дают забыть о фото, на котором она оголила грудь, а также снимки, где она демонстрирует предметы из секс-шопа.

INSTAGRAM

"Мы видели дыньки", "Карди, мы все видели", "Итак, ты не хочешь обсудить фото из Instastories?", "Мы видели stories!", "Не пытайся вести себя так, будто мы не видели твои stories", "Мы не забудем", – пишут фанаты Cardi B.

Скриншот: Instagram Cardi B

Напомним, что совсем недавно стало известно, что Cardi B разводится с рэпером Offset спустя три года после свадьбы.

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