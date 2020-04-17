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"Мышцы превратились в лапшу": Том Хэнкс с женой сдали кровь для вакцины против COVID-19

Рита Уилсон рассказала о побочных эффектах после болезни

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:30

Спустя неделю после лечения от коронавируса голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон побороли недуг. Однако они приняли решение самоизолироваться, дабы не подвергать риску окружающих. Теперь его супруга рассказала о побочных эффектах COVID-19.

Рита Уилсон заявила, что во время лечения у нее была тошнота и головокружение. Более того, супруга звезды шокировала признанием, что ее мышцы "превратились в лапшу".

"У нас у обоих была высокая температура, мы были крайне измотаны. Я не чувствовала вкус и запахи, у меня начались проблемы с желудком, меня лихорадило так, что вы не поверите", — рассказала Рита изданию The Guardian.

Подробнее о заражении Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон смотрите в сюжете:

Более того, супруги сдали кровь для разработки вакцины против коронавируса. Медики предполагают, что у Тома и Риты мог выработаться иммунитет против вируса, а антитела в составе их крови потенциально помогут в изготовлении вакцины.

"Мне интересно, помогут ли наши антитела в разработке вакцины и сможем ли мы сдать плазму крови", – сообщила Рита Уилсон в интервью CBS This Morning.

Ранее мы также рассказали о знаменитостях, которые заразились коронавирусом. Узнайте, как они чувствуют себя сейчас.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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